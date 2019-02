Rulle-Jørgen har samlet penge ind i årevis: - Bøtten blev så tung, at jeg ikke kunne løfte den

Jørgen Rosenbæk har solgt næser og armbånd for 60.000 kroner til fordel for Danske Hospitalsklovne. Han har samlet ind for foreningen i flere år og prøver hvert år at overgå sig selv.