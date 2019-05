Royal Run vokser og får plads til flere

13 dage og tyve timer skulle der gå, før Royal Run 2019 havde solgt deres 16.000 startnumre til dette års løbefest.

Der har i den grad været rift om billetterne til dette års Royal Run, når Kronprins Frederik mandag den 10. juni inviterer hele Danmark til løbefest.

Men nu er der godt nyt til de løbere, der har kigget forgæves efter en billet.

250 ekstra billetter

Royal Run og Aarhus 1900 har sat 250 ekstra billetter til salg på 10 kilometer-ruten.

- Vi har oplevet et massivt pres og interesse fra folk, der gerne vil deltage. Derfor har vi forsøgt at imødekomme det med 250 ekstra billetter på 10 kilometer ruten, siger Lars Nielsen, der er en del af arrangørgruppen i Aarhus 1900, som er med til at arrangere Royal Run 2019 i Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er den store interesse for løbet, der har gjort, at Aarhus 1900 i samarbejde med Royal Run nu udvider med ekstra pladser på den længste rute.

- Vi vil jo gerne imødekomme så mange som muligt, men 250 ekstra pladser er det længste, vi kan strække os rent sikkerhedsmæssigt, siger Lars Nielsen.

Startnummer via lodtrækning

Den store interesse for at deltage i løbet tyder på, at der bliver rift om de 250 ekstra startnumre.

Derfor har Royal Run valgt at give alle lige muligheder for at få adgang til startnumrene.

Fra på onsdag kl. 12.00 til og med torsdag kl. 23.59 vil der være åbent for registrering.

Hvis der er flere end 250 løbere, der har registreret sig, vil et system lave en automatisk lodtrækning fredag middag. Vil der derimod kun være 250 løbere eller derunder, der har registreret sig, vil de få deres startnummer.

- Vores fornemmelse er, at der vil være langt flere end 250, der søger om at få et startnummer. Derfor laver vi en lodtrækning, fordi det er den mest fair måde at fordele billetterne på, siger Lars Nielsen.

Til Royal Run 2019 i Aarhus er det muligt at løbe tre forskellige distancer. One mile (1,609 km), 5 kilometer og 10 kilometer. Det er på 10 kilometer ruten, at der nu åbnes op for 250 ekstra løbere.