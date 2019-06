Royal Run starter med royal sejltur: Kongeskibet kommer til Aarhus

Mandag den 10. juni forvandler Aarhus midtby sig til en stor løbefest, når Royal Run bliver skudt i gang.

Og i den anledning vil et helt særligt skib lægge til kaj ved Aarhus Havn.

Kronprins Frederik ankommer nemlig til Aarhus med Kongeskibet Dannebrog, inden han skal ud på onemile-ruten på 1,607 kilometer med de mange østjyske deltagere.

- Det er altid festligt, når Kongeskibet kommer tl Aarhus. Så det bliver en rigtig god start på den store løbefest, siger rådmand for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad, til TV2 ØSTJYLLAND.

01:07 VIDEO: Se højdepunkter fra Royal Run 2018 i Aarhus. Luk video

En værdig velkomst

Kongeskibet vil lægge til kaj ved Havnepladsen mellem Dokk1 og Navitas, hvor Rabih Azad-Ahmad og borgmester Jacob Bundsgaard (S) vil tage imod kronprinsen.

Skulle man have lyst til at tage imod kronprinsen, vil Dannebrog lægge til kaj mellem kl. 10 og 10.30 mandag formiddag. Herefter starter Royal Run kl. 11.0 på Bispetorv i Aarhus.

Det var arrangørerne bag Royal Run, der sammen med Aarhus Kommune fik ideen. De synes, at kronprinsen skulle have en særlig velkomst her i Aarhus.

Her kan du se, hvordan de forskellige ruter ser ud til Royal Run 2019. I år vil der som noget nyt være tre forskellige ruter.

- Det er en værdig entré, der giver byens borgere muligheden for at tage godt imod ham nede ved havnen, siger Lars Nielsen, der er en del af arrangørgruppen i Aarhus 1900, der er med til at arrangere Royal Run i Aarhus.

Kronprinsen løber ikke

I sidste uge kom det frem, at Kronprins Frederik har fået konstateret en mindre diskusprolaps i venstre side. Derfor har han ikke mulighed for at løbe til årets Royal Run.

Kronprinsen vil derfor gå onemile-ruten i Aarhus sammen med de mange østjyder.

Flere end 16.000 østjyder vil i år deltage i Royal Run i Aarhus. Arrangementet har været særdeles efterspurgt. Det tog arrangørerne 13 dage og tyve minutter at sælge samtlige startnumre.