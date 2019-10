Royal Run springer over Aarhus i 2020

De sidste to år har tusindvis af østjyder kridtet skoene og deltaget i det royale motionsløb, Royal Run, i Aarhus. Det har dog vist sig at være for sidste gange – i hvert fald i denne omgang.

Når Royal Run løber af stablen igen i 2020, bliver det nemlig ikke muligt at løbe i Aarhus eller resten af Østjylland, da det royale motionsløb har valgt Aarhus fra som værtsby.

Det oplyser Royal Run i en pressemeddelelse, hvor de i dag, onsdag, har offentliggjort værtsbyerne.

02:19 Video: I år lød startskuddet til løbefesten i Aarhus. Luk video

Her kan man løbe med

Til næste år lyder startskuddet 2. pinsedag i Sønderborg, hvor kronprins Frederik sender de løbeglade motionister afsted. Det er første gang, den sønderjyske destination lægger gader til løbet.

Herefter går turen nordpå, hvor kronprinsesse Mary snører løbeskoene i Aalborg, inden kronprinsen fortsætter løbet i Odense. Og i tråd med traditionen fra tidligere år finder afslutningen sted i København og på Frederiksberg med kronprinsens ti-kilometersløb.

- I år har vi kunnet tilføje et ekstra stop på turen, så vi nu har fire byer med kongelig deltagelse, og det betyder selvfølgelig, at vi når tæt på endnu flere danskere, udtaler Jakob Larsen fra Royal Runs styregruppe på vegne af 'Bevæg dig for livet' og fortsætter:

- Royal Run er fællesskabets fest. Med distancer helt ned til one mile - 1,6 kilometer - og muligheden for både at løbe og gå kan alle vitterligt være med – uanset alder og kondital.

Også i Rønne på Bornholm vil man igen i år kunne lufte de friske stænger - dog uden royalt besøg.

En rolle i genforeningsfesten

Som den nye elev i klassen glæder de sig i Sønderjylland til, at Royal Run skydes i gang i det sydlige Danmark.

Løbet kommer således til at spille en central rolle i forbindelse med fejringen af 100-året for genforeningen med Sønderjylland.

- Royal Run er et smukt eksempel på, hvordan vi kan kombinere det historiske og det folkelige, og det bliver en kæmpe begivenhed for hele Sønderjylland, udtaler Thomas Andresen, formand for Det Sønderjyske Præsidium for Genforeningen 2020, i en pressemeddelelse.

Kronprinsesse Mary løb også i 2019 fem kilometer til Royal Run i Aalborg. Hun kom i mål med tiden 26 minutter og 56 sekunder. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

Begyndte med 50-årsfødselsdag

Royal Run opstod i 2018, fordi kronprinsen havde en drøm om at fejre sin 50-årsfødselsdag på en aktiv måde sammen med danskerne. Han var så tilfreds med resultatet, at succesen blev gentaget i 2019.

I 2018 blev der løbet i landets fem største byer, Aalborg, Aarhus, Odense, Esbjerg og København. I 2019 kunne man løbe one mile (1609 meter), fem kilometer eller ti kilometer i Aarhus, Aalborg, Rønne og København.

Kronprins Frederik løb ikke selv med i 2019 på grund af en diskusprolaps i ryggen. Han gik i stedet one mile i Aarhus og cyklede ti kilometer i København.

Du kan få mere information om Royal Run og tilmelde dig løbet på: www.royalrun.dk

Kronprins Frederik løb ikke selv med i 2019 på grund af en diskusprolaps i ryggen. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix