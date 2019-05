Royal Run-ruterne i Aarhus er offentliggjort: Se dem her

Mandag den 10. juni 2019 vil Aarhus være omdannet til en stor løbefest, når Kronprins Frederik besøger byen for at gentage succesen med Royal Run.

Og i dag, onsdag, blev ruterne til dette års Royal Run offentliggjort, så de friske deltagere nu ved, hvor turen går hen, når arrangementet løber af stablen.

Kronprins Frederik skal ikke fejre fødselsdag denne gang, men på grund af den store succes har han valgt at gentage arrangementet i hele Danmark.

Byens kendetegn

I år vil løberuten have sit udgangspunkt i midtbyen, hvor startskuddet lyder ved Store Torv ved siden af Aarhus Domkirke.

Ruten løber gennem mange af de bygninger, som kendetegner Aarhus. Det vil være kendte bygninger som Aros, Aarhus Domkirke og Aarhus Teater, men også en tur langs strøget.

Her kan du se, hvordan de forskellige ruter ser ud til Royal Run 2019. I år vil der som noget nyt være tre forskellige ruter.

- Der kommer mange gæster udefra på sådan en løbedag, så vi vil gerne vise Aarhus fra den bedste side, siger Lars Nielsen, der er en del af arrangørgruppen i Aarhus 1900, som er med til at arrangere Royal Run 2019 i Aarhus.

Ny rute og overraskelser

Deltagerne løber eller går enten ’one mile-ruten’ (1,609 km) eller 10 kilometer, men som noget nyt i år er det også muligt at løbe 5 kilometer.

Da ruten starter ved Store Torv og slutter i samme bydel, vil ’one mile-ruten’ foregå i og omkring midtbyen i Aarhus.

VIDEO: Se højdepunkter fra Royal Run 2018 i Aarhus.

- ’One mile-ruten’ er jo ikke så lang, derfor har vi prioriteret, at løberne kommer forbi de fleste kendte steder i Aarhus midtby, mens de to andre ruter naturligvis kommer til at se flere områder af Aarhus, siger Lars Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Undervejs på ruten vil der være en række forskellige underholdningssteder og overraskelser, som stablen bag Royal Run 2019 ikke ønsker at offentliggøre, da det naturligvis er en overraskelse.

- Jeg kan ikke komme ind på, hvad de forskellige overraskelser er, men jeg kan sige, at der kommer en rigtig god feststemning med masser af underholdning, siger Lars Nielsen.

Som den eneste rute i år får løberne på de længere ruter også fornøjelse af nogle af de mange bakker, som vist også kan siges at være et kendetegn for byen.

- Vi kan ikke undgå bakkerne i Aarhus under løberuten, men det viser jo også et godt billede af Aarhus by, siger han.

Royal Run i Aarhus har i år oplevet en massiv interesse, og de kan derfor melde udsolgt til dette års løb.