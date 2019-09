Rotter lukker føtex-butik indtil mandag

Randrusianere der ville klare søndagens indkøb i Føtex Dytmærsken her til morgen, måtte gå forgæves til butikken.

Butikken holder nemlig lukket på grund af mistanke om rotter.

- Det er ren procedure at lukke, når der er mistanke om skadedyr. Det er der som sådan ikke noget ekstraordinært i. Og det er jo ikke første gang i verdenshistorien, det er sket, men det er selvfølgelig træls alligevel, siger Per Toldbod, der er varehuschef i Føtex Dytmærsken.

Kunde henvendte sig til personalet

Mistanken opstod i går, da en kunde henvendte sig til personalet, fordi personen mente at have set et dyr.

Butikkens skadedyrssamarbejde kan efter at have lagt spor ud for at finde ud af omfanget se, at der er spor efter rotter. Per Toldbod, varehuschef i Føtex Dytmærsken

- Det reagerer personalet på, og de kontakter butikkens skadedyrssamarbejde, der efter at have lagt spor ud for at finde ud af omfanget, her til morgen kan se, at der er spor efter rotter, fortæller Per Toldbod, der er meget tilfreds med hans personales reaktion på kundehenvendelsen.

Skadedyrsbekæmperne har nu sat afspærring op ved de berørte områder i butikken og arbejder på at få bugt med problemet. Butikken forventer at kunne åbne igen mandag.