Rollespil: - Man skal kunne tilgå sin fantasi

Denne weekend slår Vitar Horsens Rollespilslaug sig løs dybt inde i Hansted Skov i Horsens

Her er ringbrynjer, dolke og sværd med til at skabe sammenhold mellem mennesker.

Man kan spille rollespil fra man er ti år. Tvillingerne Simone og Emmeli Høj Hansen har spillet rollespil i to år

- Det er dejligt at komme ud af sit liv og være en anden person, siger Simone Høj Hansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Tvillingerne har lavet en fællesrolle. Ligesom i virkeligheden er de søskende. Nu er de også rejsende.

Kammeraterne siger ikke rigtig noget til at de går til rollespil.

- De synes bare, at det er mærkeligt, siger Simone Høj Hansen.

Fælles baggrundshistorie

Rollespil spilles ikke for tilskuernes skyld. Det spilles for deltagernes skyld. Men ligesom i skuespil har man en historie, man spiller efter.

Lasse Romedahl Kristiansen er leder af spillet.

- De fleste skriver en baggrundshistorie til deres karakter hjemmefra. Det er så den, de bruger som udgangspunkt til at spille efter, siger Lasse Romedahl Khristiansen.

Derudover er der en fælles baggrundshistorie for området.

- Vi spiller i det, der hedder Old World, som Warhammer Universet har skrevet. Jeg har så lavet små plots og historier, siger Lasse Romedahl Khristiansen.

I rollespil har man en historie at spille efter.

Man har brug for fantasi

Vitar Horsens Rollespilslaug har cirka 110 medlemmer. Det hele bliver holdt kørende af cirka 15 frivillige.

- Det er alle slags mennesker. Vi tager børn med fra de er ti år. Og i den alder vil de rigtig gerne ud at kæmpe. Når der så er gået et par år, finder de ud af, at man kan faktisk tale sig ud af de fleste situationer. Så er de blevet det klogere, siger Dea Nors, der er kasserer.

I den anden ende af aldersskalaen må man blive ved så længe, man kan.

For at blive en god rollespilsspiller skal man kunne tilgå sin fantasi.

- Man skal ikke være bange for at være lidt fjollet og turde være sig selv, siger Dea Nors.

