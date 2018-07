Rolig stund på vandet: Frank kombinerer kajak og mindfulness

Mindfulness er blevet et populært værktøj mod hverdagens stress og jag. I Sejs ved Silkeborg kan man nu også dyrke mindfulness på vandet.

Frank Bornakke er nemlig begyndt at arrangere ture ud på vandet i kajak, hvor der undervejs skal findes ro ved hjælp af mindfulness.

- Idéen er jo, at man kan komme ud af nogle besværligheder og vanskeligheder i sit liv ved at blive mere ’mindful’ og ved at være i naturen, siger Frank Bornakke.

Han har selv roet kajak det meste af sit liv, og for nyligt har han også taget en uddannelse som instruktør i mindfulness.

Nyder turen

Fredag var Frank Bornakke en tur på vandet. Med sig havde han tre personer, der skulle prøve kombinationen af kajak og indre ro.

En tur på vandet med mindfulness tager cirka fem timer.

Turen i kajakken tager normalt cirka fem timer, og hvis man spørger de deltagende, så kan kajakroning og mindfulness godt fungere i forening med hinanden.

- Jeg kan rigtig godt lide vandet som element, og jeg kan rigtig godt lide mindfulness, siger Anette Riis.

- I dagens samfund med stress og jag, kan det være en befrielse bare at få lov at være og få lov til at nyde og koble fra, siger Lene Bach Pedersen.

Vi skal have et mere roligt liv, vi skal ikke producere flere og flere dimser. Det er ikke det, der gør os lykkelige. Frank Bornakke, instruktør.

Roligere liv

Frank Bornakke ser på den måde, vi har indrettet samfundet på og oplever, at folk får mere travlt. Derfor mener han, at det er vigtigt, at vi får mere ro ind i vores tilværelse.

- Vi skal have et mere roligt liv, vi skal ikke producere flere og flere dimser. Det er ikke det, der gør os lykkelige, hvis man kan bruge det udtryk. Det er ikke det, der skaber ro og nærvær, siger han.

Frank Bornakke arrangerer kajakture med mindfulness hen over hele sommeren.