Rørende surpriseparty: 87-årige Kirsten blev overrasket af 100 mennesker

Onsdag aften skulle 87-årige Kirsten Olsen til spejder lige som alle andre onsdage aftener. Ofte er hun den første, der ankommer til spejderhuset i Vejlby i det nordlige Aarhus, men noget var markant anderledes denne onsdag:

Da hun kom omkring hjørnet, så hun store bannere og hjemmebyggede flag foran huset. De var spækket med lykønskninger, fordi Kirsten Olsen netop har rundet sit 75 års jubilæum som spejder.

På billedet kan man se en masse af de mennesker, der var mødt op.

- Jeg kom helt bag på mig. Det var jo bare en dag som alle andre, fortæller Kirsten Olsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun troede, at nu var den lykønskning overstået, men bannerne var kun toppen af isbjerget.

For mens den 87-årige spejderleder blev bedt om at gå ovenpå sammen med de yngste børn, så arbejdede de store spejdere og de øvrige ledere på højtryk for at gøre det helt store surpriceparty klar.

Rørende overraskelse

Et pavillontelt med lys i blev sat op udenfor. Omkring 100 gæster listede sig ind til spejderhuset, grillen blev tændt og talerne fundet frem.

Der blev også serveret kagemand.

Atmosfæren var derfor en helt anden, da Kirsten kom ned fra trappen end da hun gik op.

- Jeg blev vildt vildt overrasket. De havde fået fat i mange af dem jeg var spejderleder for 20-30 år siden, og de havde søreme også fået fat i et par af mine børn og børnebørn. Det var vantitigt spændende, fortæller Kirsten Olsen, der blev meget rørt over det hele.

- Det var meget rørende, at de havde lavet alt det, lyder det.

Royal hilsen

Bag arrangementet stod Kirsten Olsens medleder Marianne Gerding Yde og alle de spejderpiger, som kommer i spejderhuset for de grønne pigespejdere i Vejlby.

- Der kom en masse mennesker og jeg tror nok, det var meget specielt for hende. Hun blev glad og der var rigtig mange, som kom for at fejre hende, fortæller hun.

Det er ikke et frivilligt arbejde. Det koster os meget at være med. Det er en livsstil, en livsstilling, noget jeg brænder for. Kirsten Olsen, 75-års jubilar

Udover de mange fremmødte tidligere spejdere under Kirsten Olsen bød aftenen også på en hilsen af den slags, man ikke får hver dag.

- Vi havde en helt særlig hilsen med til Kirsten. Den var fra Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte, som ønskede Kirsten tillykke med jubilæet, siger Marianne Gerding Yde.

Prinsessen er protektor for de grønne pigespejdere.

Prinsesse Benedikte ankommer her til sin 75 års fødselsdag på Amalienborg i København, mandag den 29. april 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

Bestilt fra USA

En gang om året får grønne spejdere overrakt såkaldte årsstjerner. Det er små stofmærker med et billede af en stjerne og et tal på. Tallet fortæller, hvor længe de har været spejdere.

- Årsmærkerne stopper dog ved 50 år i Danmark, forklarer Kirsten Olsen.

Det var imidlertid ikke i orden, når nu Kirsten Olsen i år skulle have 75 års mærket, mente nogle unge ledere i spejderhuset.

- De havde derfor været i USA og fået sendt en 75 års stjerne til mig, som jeg skal have syet på, fortæller en rørt Kirsten Olsen.

Opløftet af spejder

Og hvordan holder man så ved en hobby i så mange år? For Kirsten Olsen er det at være spejder blevet en livsstil, siger hun.

- Det er ikke et frivilligt arbejde. Det koster os meget at være med. Det er en livsstil, en livsstilling, noget jeg brænder for, forklarer hun.

- Når jeg har været til spejder og har siddet med sådan en flok, så kommer jeg altid opløftet hjem. Så gammel som jeg er, så er det en gave at have det så godt med de 10-14-årige, siger Kirsten Olsen.

Og til surpricefesten onsdag fik hun bekræftet, at spejdergerningen giver mening for de mange piger, der går til spejder. Også mange år efter.

- Jeg talte med én i aftes, der havde været spejder hos mig for 20-25 år siden og hun sagde: 'Du ved slet ikke, hvad du har givet mig!' og fortalte at hun ofte i sit voksenliv stod og tænkte, at her igen var noget, hun havde lært til spejder, fortæller Kirsten Olsen.