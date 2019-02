Rørende bisættelse: 8-årige Fanny synger farvel til sine bedsteforældre

Kisterne var farverigt malet og foran dem var dans, musik og farver til søndagens bisættelse af Mek Peks forældre Leif og Ivalo Falk. De to har haft stor betydning for det aarhusianske musikmiljø og parret døde med få dages mellemrum i denne uge.

Til bisættelsen var flere hundrede mødt op og trængslen var så stor, at det ikke var alle, der kunne se den opstillede scene.

- Jeg har skrevet en sang til min farmor og farmor, Ivalo og Leif, som hedder, jeg savner dig, sagde kun 8-årige Fanny fra scenen til de mange fremmødte.

Fanny er Mek Peks datter og støttet af instrumenter og klappen sang ubesværet hun foran de flere hundrede fremmødte.

- Jeg savner jeg, kom tilbage til mig, lød det fra den lille pige.

Thomas Helmig var også mødt op til bisættelsen. Han har kendt familien gennem flere årtier.

Afrikansk dans, bongotrommer og hornmusik fulgte og stemningen var høj trods den triste anledning.

- Vi prøver så vidt muligt at holde det i Ivalo og Leifs ånd. Hele deres liv har været fyldt med musik, siden Ivalo som 17-årig kom hjem med et par afrikanske sange, forklarer musiker Mek Pek til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg har kendt dem i 25-30 år. Og har kendt Mek og Emil, som jeg har spillet med. Så jeg har kendt familien i rigtig mange år og derfor de selvfølgelig betydet meget for mig, siger han til TV2 ØSTJYLLAND

Der var så proppet til bisættelsen, at det ikke var alle, som kunne komme hen for at se scenen.

Stod bag mange musikere

Bisættelsen foregik udendørs på den gård lidt uden for Aarhus, hvor parret boede. Kisterne stod fremme under et halvtag og var farverigt malet med blomstermotiver.

Både Leif og Ivalos kister var farverigt udsmykket til bisættelsen søndag.

Både Leif og Ivalo er tidligere lærere på Aarhus Friskole, som fredag flagede på halv for at mindes parret. Begge har de spillet en betydningsfuld rolle på Aarhus Friskole, som har opfostret flere store musikere som Gnags, Tøsedrengene og Shit & Chanel.

- Den pædagogik vi brugte i 20-30 år på Friskolen var den rigtige. Det har vi set nu, for der er kommet så mange folk, som har beskæftiget sig med musik ud af det, sagde Leif Falk i 2012 i et interview med TV2 ØSTJYLLAND.

Han døde tirsdag den 19. januar og kun to dage efter fulgte hans hustru Ivalo Falk.