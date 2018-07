Røglugt over hele byen: Voldsom brand i villa

Politi og brandvæsen blev torsdag aften omkring kl. 21.35 kaldt til en voldsom villabrand på vejen Jeppesminde i Randers-bydelen Romalt, der ligger i den sydlige del af byen.

Status dagen derpå er omfattende skader på tagkonstruktionen.

- Da vi ankommer, er brandvæsenet i gang med at slukke branden. Ingen personer var i fare eller er kommet noget til, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Jeanette Løv Rasmussen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Men som det tydeligt fremgår i videoen øverst på siden optaget af Localeyes, så brændte det kraftigt i villaen, som har fået store skader.

Østjyllands Politi og Beredskab og Sikkerhed var hurtigt talstærkt til stede ved branden i Romalt. Foto: Local Eyes

Fortsatte til ud på natten

På Facebook fortæller flere Randers-borgere, at de kunne lugte røgen fra branden flere kilometer fra Romalt i lang tid torsdag aften.

- Slukningsarbejdet fortsatte også ud på natten. Der er intet, som tyder på, at der ligger noget kriminelt bag branden, siger Jeanette Løv Rasmussen.

En hel del mandskab fra Beredskab og Sikkerhed har deltaget i slukningsarbejdet.

For brandvæsenet handlede det blandt andet om at sikre sig, at flammerne ikke spredte sig til de omkringliggende huse.