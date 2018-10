Røgbombe skaber panik i ejendom - politiet efterlyser vidner

Beboerne i en etageejendom på Jyllands Allé i Aarhus fik sig mandag aften en grim overraskelse, da en røgbombe blev kastet ind i ejendommen.

Læs også Voldsom brand nær tank med 1000 kilo propangas

Politi og brandvæsen rykkede ud til stedet, hvor mange beboere stod ud på gaden efter at have flygtet ud gennem røgen.

- Vi har været fremme med to patruljer, og det er meldt tilbage, er, at der er tale om en øvelsesgranat. Det er voldsom chikane for de beboere, der bor i ejendommen, siger vagtchef hos Østjyllands Politi Jes Frederiksen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det første, man tror, er, at det er en ildebrand, og det skaber selvfølgelig frygt.

Se flere billeder hos Local Eyes

Østjyllands Politi rykkede ud med to patruljer, mens brandvæsenet også sendte flere vogne afsted.

Politi efter vidner

Det er uvist, hvem der har kastet øvelsesgranaten ind i ejendommen, og politiet vil meget gerne høre fra vidner.

- Hvis nogen har set noget, eller kender gerningsmanden, vil vi meget gerne tale med dem, siger vagtchefen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også To mænd gik amok, fordi de skulle vente 20 minutter på pizza

Ingen er kommet til skade ved hændelsen, der i sagens natur skabte større røgscener.

Hvis gerningsmanden bliver fundet, kan han eller hun se frem til en straffe- eller bødesag.

- Der skal komme nye oplysninger til, før vi efterforsker yderligere, og det er derfor, vi gerne vil fra eventuelle vidner, siger vagtchef Jes Frederiksen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også To mænd gik amok, fordi de skulle vente 20 minutter på pizza

Hændelsen blev anmeldt til politiet kort efter klokken 20.30.

Østjyllands Politi kan kontaktes på telefon 114.

Brandmænd rykkede ud til Jyllands Allé i Aarhus kort efter anmeldelsen ved 20.30-tiden. Foto: Local Eyes