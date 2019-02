Rocky blev mishandlet i Gjerlev: Nu samler han ind

Hunden Rocky har haft en svær start på livet. I dag er den fire år gammel, men for et par år siden var den en af de hunde, som blev fundet mishandlet i en stald i Gjerlev nord for Randers.

De havde bare gået i nogle små bure og gået rundt i deres egen afføring. Børge Nielsen, hundeejer, Hundslund

- De havde bare gået i nogle små bure og gået rundt i deres egen afføring. Så der var meget nyt, han skulle vænne sig til, fortæller Rockys ejer Børge Nielsen fra Hundslund til TV2 ØSTJYLLAND.

Børge og Lis Nielsen deltog med hunden Rocky ved dagens fælles hundelufte-tur i Horsens.

I dag var Rocky en af de 27 hunde med tilhørende ejere, der gik en tur på fem kilometer i Horsens. Det var butikskæden Maxi Zoo, der havde arrangeret, og formålet var at samle ind til Dyrenes Beskyttelse.

- Det er en god måde at støtte på og en god måde at få luftet sine hunde, siger en af medarbejderne hos Maxi Zoo i Horsens, Sara Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.

I Gjerlev blev der fundet i alt 61 hunde. 45 af hundene var afmagrede og indsmurt i egen afføring, ligesom de var meget menneskesky.

VIDEO: I februar 2017 fortalte vi om nogle af de hunde, der blev reddet efter vanrøgten i Gjerlev. I videoen her kan du se lille Freja, der havde 700 gram afføring i pelsen, da hun blev fundet.

De resterende 16 havde ejerne inden politiets ankomst skudt og derefter lagt de døde hunde i plastikposer. Efter hundene blev fundet, blev de hjulpet af blandt andet Dyrenes Beskyttelse.

Sådan noget som renlighed, der var en by i Rusland. Men det kom hurtigt. Børge Nielsen, hundeejer, Hundslund

- Han gik sammen med en hel masse andre i en stald, hvor alt var svinet til og beskidt, fortæller Pia Nielsen, der sammen med Børgen Nielsen nu tager sig af Rocky.

- Sådan noget som renlighed, der var en by i Rusland. Men det kom hurtigt, supplerer Børge Nielsen.

I dag er Rocky fire år gammel og har det godt i Hundslund.

Rocky var omkring halvandet år gammel, da han blev reddet. Nu er han omgivet af masser af andre dyr som papegøjer, kaniner og katte. Og for hundens nye ejere var det en god oplevelse at være sammen med de andre hundeejere i dag.

- Den har været rigtigt god. Det var dejligt at se så mange hunde, siger Børge Nielsen.

En 71-årig kvinde blev i oktober 2018 idømt et års betinget fængsel efter sagen i Gjerlev. Derudover blev hun frakendt retten til at have med dyr at gøre i ti år.