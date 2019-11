Rocklegende gæster Østjylland til sommer – bliver en intimkoncert

I dag har den engelske rockstjerne Sting offentliggjort, at han kommer til Danmark næste år. Det er nemlig lykkes, koncertarrangøren Horsens & Friends at få kunstneren til Lunden i Horsens.

En scene med plads til blot 5500 tilskuere, hvor navne som Elton John og David Bowie tidligere har udfoldet sig.

Jeg tør ikke spå, om vi får udsolgt allerede på fredag, men jeg tror, at størstedelen af billetterne vil være solgt. Claus Visbye, Horsens & Friends

- Det er stort for os. Sting har spillet i Danmark nogle gange de seneste år, men det her bliver på en af de mindste scener, han har været på. Vi karakteriserer den som en intimkoncert, siger Claus Visbye fra Horsens & Friends til TV2 ØSTJYLLAND.

Sting optræder den 23. juni, og billetsalget til koncerten begynder på fredag kl. 10.

Rift om billetterne

Det forventes, at der bliver rift om billetterne, som sættes til salg på Ticketmaster.

- Jeg tør ikke spå, om vi får udsolgt allerede på fredag, men jeg tror, at størstedelen af billetterne vil være solgt. Nu når der heller ikke er så mange til salg, siger Claus Visbye.

Man kunne da også sagtens forestille sig, at der kunne sælges flere billetter, hvis der var valgt en anden scene end den i Lunden.

- Men der sker noget godt i Lunden med amfi-opbygningen, og så har det været et ønske fra Sting at optræde her. Der er blevet kigget på, hvilke navne der har optrådt med succes på scenen, forklarer arrangøren.

Mange store hits i vente

Sting optræder med koncerten, der hedder 'Sting: My Songs', som er et show fyldt med stjernens mest kendte sange som 'Fields of Gold', 'Shape of my Heart', 'Roxanne', 'Demolition Man', 'Englishman in New York', 'Every Breath You Take', 'Roxanne' og 'Message In A Bottle'.

Sting - Englishman In New York (Official Music Video)

Sting bliver i Horsens akkompagneret af Dominic Miller (guitar), Josh Freese (trommer), Rufus Miller (guitar), Kevon Webster (keyboard), Shane Sager (harmonika) samt Melissa Musique og Gene Noble (kor).

Medlemmer af Stings fanklub får mulighed for at købe billetter via et eksklusivt pre-sale, før det offentlige salg går i gang.

