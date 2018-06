Rocker kastede molotovcocktails mod Bandidos-klubhus

En 20-årig mand, der er tilknyttet rockergruppen Satudarah, er fundet skyldig i at kaste to molotovcocktails mod et Bandidos-klubhus i Randers.

Det oplyser anklager Katrine Klausen fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

De to molotovcocktails ramte huset på Havrevej i Randers og startede en mindre brand.

De to brandbomber blev kastet mod dette hus i Randers. Foto: Googe Street View

Læs også Politiet: Vi følger rockerne i Randers tæt – men ingen grund til frygt

Retten i Randers har torsdag slået fast, at hændelsen skete som led i en konflikt mellem Bandidos og Saturdarah.

- Jeg er tilfreds med, at han er fundet skyldig i at have kastet brandbomberne, og at det skyldtes konflikten. Det var den konflikt, som vi mente lå til grund for angrebet, så det er naturligvis tilfredsstillende, siger Katrine Klausen til TV2 ØSTJYLLAND.

Førte til lukninger af klubhuse

Den 20-årige gennemførte angrebet sammen med en ukendt gerningsmand.

Hændelsen fandt sted i november sidste år, og Østjyllands Politi fandt frem til den 20-årige, da hans dna matchede spor, de fandt på de to molotovcocktails.

Det var blandt andet på baggrund af angrebet mod Bandidos-klubhuset i Randers, at politiet kort efter besluttede at lukke klubhuset og tre andre tilholdssteder for Bandidos og Satudarah i Jylland.

Læs også Efter brand hos Bandidos: Politiet lukker jyske rockerklubhuse

Rockerne holdt til i klubhuse i Horsens, Aalborg, Randers og Viborg.

Konflikten mellem de to grupperinger fik også politiet til at lukke flere klubhuse på Sjælland. Alle klubhuse blev dog åbnet igen, da konflikten kølnede af.

Bandidos og Saturdarah var ikke på talefod i efteråret 2017.

Mentalundersøgelse afgør straf

Den 20-årige skal nu mentalundersøges, før retten kan afgøre, hvilken straf han skal have.

- Det kan blive en almindelig straf eller en foranstaltningsstraf. Vi plejer at lave en personundersøgelse, som er en klarlægning af de personlige forhold, og det er på baggrund af den, at vi har bedt om en mentalundersøgelse, siger anklager Katrine Klausen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Satudarah i Horsens: Tre fængslet for salg af narko, vold og trusler

Hun vil ikke på nuværende tidspunkt udtale sig om hvilken straf, hun håber på, at den 20-årige mand.

- Nu venter vi på mentalerklæringen, og når vi har den, kan vi se, hvad psykiatrisk afdeling vurderer, og det vil danne grundlag for strafudmålen i sagen, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Rockergruppen Satudarah startede i Holland, men blev for ganske nylig, d. 18. juni, forbudt af domstolene i Holland.

Det betyder, at Satudarah ikke længere må fungere som en forening i Holland. Alle dens aktiver er også blevet beslaglagt af de hollandske myndigheder.