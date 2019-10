Robotterne kommer! Her har de reddet en hel arbejdsplads

- Hvis vi ikke er effektive nok, kan vi ikke sælge varen billigt nok, og hvis ikke du kan sælge den billigt nok, så sælger du den slet ikke.

Administrerende direktør i Proshop, Ivan Jæger Christiansen, sætter meget præcist ord på grunden til, at Proshop i Højbjerg er glade for robotter.

Virksomheden har netop anskaffet sig 10 nye robotter for at gøre sig klar til tilbudsfesten Black Friday, der er Proshops i særklasse travleste weekend i løbet af året.

Med købet af de 10 nye robotter er den samlede robot-arbejdsstyrke op på 50 styk. Der er tale om lagerrobotter, og de kan - modsat mennesker - arbejde døgn rundt.

Robotter stjæler ikke

Robotterne blev introduceret i foråret 2018, efter at Proshop i forbindelse med julehandlen i 2017 oplevede, at virksomheden ikke kunne følge med de mange ordrer, der tikkede ind.

Robotterne er dog ikke en trussel mod de ansatte i virksomheden. Tværtimod. Siden robotternes indtog har virksomheden ansat 15 nye medarbejdere.

- Priskonkurrencen er ekstremt hård på elektronikmarkedet. Hvis vi ikke havde indført robotteknologi var vi måske gået fra dengang 140 ansatte til 0, siger Ivan Jæger Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er et meget præcist billede på den udvikling, vi netop nu ser på arbejdsmarkedet, mener digitaliseringspolitisk chef hos Dansk Industri, Christian Hannibal.

- Robotterne stjæler ikke jobs. De er snarere forudsætningen for, at der er jobs, fordi de netop gør virksomhederne mere konkurrencedygtige ved at sørge for, at vi bruger vores tid på det, som kun vi mennesker kan, og så bruger vi robotterne til det, som de er rigtig gode til, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Klar til Black Friday

I øjeblikket bruger virksomheder i høj grad robotter på lager og i produktion, men det er et spørgsmål om tid, før vi også ser dem i administrationen, lyder det fra Christian Hannibal.

- Det kan være software-robotter, der kan læse mange tusinde sider gennem rigtig hurtigt eller lave regnskabsovervågning. De kommer helt sikkert til at tage nogle funktioner i andre dele af virksomheden også, siger han.

I Højbjerg er folkene i Proshop klar til presset på firmaets webshop under Black Friday.

- Vi forventer at skulle håndtere op mod 30.000 ordrer på én dag, hvilket er 10 gange så meget som normalt. Uden de her robotter ville vores logistik bryde sammen, siger administrerende direktør i Proshop, Ivan Jæger Christiansen.

