Robot hyret til at lave Moesgaards nyeste attraktion

Mandag var der fint besøg på Moesgaard Museum syd for Aarhus.

Dronning Margrethe var på besøg for at hilse på museets nye designer. Der var dog ikke meget smalltalk. Den nye designer er nemlig en robot, og den var kommet på en noget andet opgave end normalt.

Sædvanligvis er det fodboldbaner robotten optegner, men mandag skulle den i stedet forsøge at tegne store bronzealder-soltegn på museets areal.

Læs også Mette søger lastbilchauffør fra one-night-stand: Er far til hendes søn

- For 3000 år siden var der nogen i bronzealderen, som lavede tegneserier og tegninger, som vi nu 3000 år efter blæser op i stor størrelse. De lavede dem jo, fordi nogle skulle se dem, og jeg tror, de bliver rigtig glade for, at vi nu får vist dem rigtigt frem, fortæller Anders Vogt Norup, der er formidlingsinspektør på museet.

Her ses robotten, der tegner soltegnene.

Gamle billeder af dyr og mennesker

Soltegnene kaldes helleristninger, og er gamle billeder af eksempelvis dyr og mennesker.

Oprindeligt er symbolerne ridsede i sten, men på museet kommer de nu op i en endnu større skala.

Tegnene her afbilleder både mennesker og dyr.

- Alternativet var, at vi selv skulle tegne dem med hånden, men det ville være tidskrævende, og det ville heller ikke blive særlig pænt. I stedet bruger vi de teknologier, der er til rådighed i den nyere verden, siger Anders Vogt Norup.

Læs også Uventet trækplaster: Skrald mere populært end Moesgaard

Håber at kunne få soltegnene på museets tag

Bag robotten står to unge iværksættere fra Hjørring. Og de var godt tilfredse med dagens arbejde.

- Jeg synes, det er blevet rigtig godt. Faktisk over al forventning, lyder det fra Stefan Thilemann, der er udviklingschef hos intelligent Marking.

Jeg synes, det er blevet rigtig godt. Faktisk over al forventning. Stefan Thilemann, udviklingschef, Intelligent Marking.

Meningen var oprindeligt, at symbolerne skulle tegnes på museets græsdækkede tag, men på grund af hældningen og det ujævne underlag blev det ikke muligt mandag. De to unge iværksættere har dog ikke opgivet håbet.

- Det kan godt være, at vi lige går hjem og går lidt i tænkeboks. Det er jo stadigvæk en spændende opgave, siger Stefan Thilemann.

Læs også Christoffer var første mand ved letbane-ulykken: - Det virker som en feberdrøm