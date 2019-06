Riskiks tilbagekaldes - indeholder for meget af kræftfremkaldende stof

Urtekram Riskager med Salt (se billede her)

Bedst før dato: 18/11/2019

EAN stregkode nr.: 5701058002415



Urtekram Riskager med Quinoa (se billede her)

Bedst før dato: 11/12/2019 og 12/12/2019

EAN stregkode nr.: 5701058002361



Solgt i:

Dagligvarebutikker i hele landet



Virksomhed, der tilbagekalder:

Midsona Danmark A/S