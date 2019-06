Risiko for voldsomt vejr – varsler om skybrud, hagl og torden

Det er lummert fra morgenstunden i det østjyske, og i løbet af formiddagen kan vejrsituationen betyde regn- og tordenbyger flere steder. Igen i aften er der udsigt til store mængder nedbør.

DMI advarer derfor om risiko for skybrud, hagl og torden det meste af onsdagen.

- Det er stadig usikkert, hvor meget nedbør der kommer i formiddag i Østjylland, men der er risiko for lokale skybrud med 15 mm på en halv time, siger den vagthavende hos DMI, Klaus Larsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Igen i aften og i nat trækker et uvejr op sydfra, hvor der er større risiko for skybrud, fortsætter han.

DMI risiko for lokale skybrud, hagl og torden : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/kqfAz14Z4W — DMI (@dmidk) June 12, 2019

Størst risiko inde i landet

Det milde vejr og mødet mellem kold og varm luft er ideelt for regn- og tordenbyger.

I Østjylland ser flere områder ud til at blive hårdest ramt.

Undgå at bade eller at færdes på store, åbne områder som f.eks. fodboldbaner, når lyn og torden nærmer sig. DMI

- Der er nok mindst risiko for skybrud på Djursland, imens det inde i landet formentlig vil regne mest. Men skybrud er så lokalt et fænomen, at det kan ramme overalt, siger Klaus Larsen.

I forbindelse med skybrud advarer DMI om, at man skal være særligt opmærksomme på, at kældre, vejbaner og viadukter kan oversvømmes.

Søg læ indendørs

- Tilpas kørselshastigheden til sigtbarhedsforholdene og kør ikke ud i vand, hvor du ikke kan vurdere dybden. Tjek tagrender, nedløbsrør og afløbsriste nær din bolig, lyder rådene fra vejrtjenesten.

Hvis det også ender med kraftige tordenbyger er der risiko for lynbrande og fejl på elektriske systemer. I sådanne tilfælde råder DMI til, at man søger læ indendørs eller i en bil med lukkede døre og vinduer.

- Undgå at bade eller at færdes på store, åbne områder som f.eks. fodboldbaner, når lyn og torden nærmer sig, lyder det.