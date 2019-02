Ringe for titusindvis af kroner franarret smykkebutik

Det, som en medarbejder i en smykkebutik i Aarhus troede, var et helt almindeligt kundebesøg, viste sig at blive en rigtig dyr fornøjelse. For efter et yngre par havde besøgt Jewlscph i Klostergade manglede der tre værdifulde ringe.

I første omgang ville manden og kvinden se på guldringe, og medarbejderen åbnede derfor en guldmontre. Efterfølgende vil kvinden så se på andre varer, imens glasmontren stadig stod åben.

- Her har de så formentlig kunne tage ringene og liste væk med dem bagefter, siger vagtchef Østjyllands Politi, Peter Tolstrup, til TV2 ØSTJYLLAND.

Medarbejderen opdagede til at starte med ingenting. Først omkring en time senere ved lukketid kl. 15 opdages det, at der mangler en diamantring, en guldring og en hvidguldsring.

Ringe for 60.000 kroner

- Tricktyveriet er formentlig sket mellem kl. 14-14.30. Ringene har en værdi på 60.000 i alt, lyder det fra Peter Tolstrup.

Signalementer Manden: Sydeuropæisk af udseende , 28-32 år, 180 cm høj, almindelig kropsbygning, brun i huden, brunt kort hår, talte engelsk og var iført en ternet skjorte. Kvinden:

Centralasiatisk af udseende, 28-30 år, 158-160 cm høj, kraftig af bygning, sort langt hår, havde falske øjenvipper, bar en del smykker og var iført en grå sweatshirt.

Østjyllands Politi hører gerne fra vidner, der har set tyveriet, de to personer eller som har oplysninger i sagen.

Politiet kan kontaktes på tlf. 114.