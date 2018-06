Ejendomsmægleren Rikke blev jordemoder midt i fremvisning

Det er ikke nødvendigvis en nem eller hurtig sag at føde. Det ved ethvert hunkønsvæsen, der har været igennem processen.

Især som førstegangsfødende er det som regel nødvendigt med en hjælpende hånd, og så må man jo bare håbe, at hjælpen er i nærheden, når fødslen går i gang.

I den sammenhæng var hunkatten Berta i Hammel i denne uge særdeles heldig. Da den skulle føde killinger for første gang, var Rikke Kirstine Sørensen nemlig i nærheden.

Hun er gæv pige. Det er fedt at mærke den ansvarlighed over for dyr. Niels Bahn Jakobsen, husejer og projektleder

Rikke var der ikke specifikt for at hjælpe hunkatten. Faktisk var hun i gang med at fremvise den villa, som kattens ejer lige nu prøver at sælge, til et par der skulle se huset for anden gang.

- Da katten kom gående, kunne jeg se, at den skulle have killinger. Så hjælper man jo. Det er uanset, om det er mennesker eller dyr, så hjælper man, siger Rikke Kirstine Sørensen, der er ejendomsmægler i Home i Hammel til TV2 ØSTJYLLAND.

Insisterede på at husejer kom hjem

En stolt Berta efter fødslen. Berta havde specielt brug for hjælp til at få den første killing ud.

Fremvisningen blev sat på stand-by, så Rikke kunne kalde husets ejer hjem og få lagt et håndklæde under den noget runde hunkat.

- Ejendomsmægleren ringer til mig, mens jeg er på arbejde. Hun siger: 'Hej, det er Rikke, jeg er i gang med en fremvisning, og jeg tror, du skal komme hjem, for din kat er ved at få killinger midt i gangen', siger husejer Niels Bahn Jakobsen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg kommer fra landet, så først siger jeg, at det skal den nok klare selv, men Rikke bliver lidt insisterende, så jeg smider, hvad jeg har i hænderne og tager hjem.

Jeg er opvokset med heste, og det er gennem min tid som ridepige, at jeg er blevet glad for dyr. Rikke Kirstine Sørensen, ejendomsmægler (og kattejordemoder)

Niels Bahn Jakobsen, der til daglig er projektleder i firmaet Unic Air i Solbjerg, havde i forvejen en mistanke om, at katten var drægtig.

- Jeg var godt klar over, at hun ikke kun havde opnået den størrelse ved at spise mad. Hun har været meget ude i foråret, og hun kom tit glad hjem, lyder det.

Når Rikke ikke hjælper killinger til verden, tilbringer hun en del tid på kontoret hos Home i Hammel.

Måtte bryde fosterhinde

Mens Niels kører fra Solbjerg til Hammel, må Rikke Kirstine Sørensen træde i karakter som kattejordemoder.

- Hun gik i fødsel, og da den første killing var på vej ud, kunne hun ikke helt finde ud af det, så jeg hjalp med at trække den ud, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Man skal lige sørge for at fosterhinden bliver brudt, så killingen kan få luft. Ellers så dør killingen inde i den. Jeg lagde den også til, så den kunne få noget mælk med det samme.

Jeg er født på landet, hvor vi har haft rigtig mange katte, og jeg kan ikke få mig selv til at aflive dem. Niels Bahn Jakobsen, husejer og projektleder

Hvis man spørger Rikke direkte, vil hun godt indrømme, at hun er dyreelsker.

- Jeg er opvokset med heste, og det er gennem min tid som ridepige, at jeg er blevet glad for dyr, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er fedt at mærke den ansvarlighed over for dyr, siger Niels Bahn Jakobsen om Rikkes indsats.

Husejer er ikke overrasket

Spørgsmålet er, om en dygtig ejendomsmægler ikke burde fokusere på sine kunder og et potentielt hussalg, fremfor at agere jordemoder for en førstegangsfødende kat.

- Der er nogle situationer, hvor man er nødt til at prioritere, og det var kunder, der var på besøg anden gang. Jeg tror kunderne havde fuld forståelse for, at katten skulle have lidt hjælp, siger Rikke Kirstine Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Da Niels Bahn Jakobsen kommer hjem, har han fået nye beboere i sit hus. Han har kun roser til over for sin ejendomsmægler.

- Hun er gæv pige. Det er fedt at mærke den ansvarlighed over for dyr. Det er fedt, at hun siger til de mulige købere, om de lige kan gå lidt rundt, mens hun lige ordner det her, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg er ikke overrasket over, at hun gør det. Det er sådan, hun er. Jeg er glad for, at min fornemmelse af Rikke passede.

Niels Bahn Jakobsen var klar over, at Berta ikke kun havde opnået størrelsen inden fødslen ved at spise mad.

Mangler du en killing?

Om 12 uger har Niels Bahn Jakobsen 4 killinger, der søger et nyt hjem.

- Jeg vil gerne give dem væk til gode mennesker. Jeg er født på landet, hvor vi har haft rigtig mange katte, og jeg kan ikke få mig selv til at aflive dem, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Rikke Kirstine Sørensen betegner selv sin debut som kattejordemoder i arbejdstiden som 'en hyggelig oplevelse'.

Adspurgt om hun vil gøre det samme igen, lyder svaret prompte:

- Absolut.

Fremvisningen fandt onsdag eftermiddag, og Niels Bahn Jakobsen håber ikke, at oplevelsen har skræmt de potentielle købere væk.

Hvis man er 'et godt menneske' og gerne vil have en killing, kan man kontakte Niels Bahn Jakobsen via en privat besked på Facebook/Messenger.