Rigmand laver egen kampagne: Stem på en ukendt politiker!

”Der er noget, som ikke stemmer”.

Det er navnet på en kampagne, men også et synspunkt fra en mand, der er bekymret på demokratiets vegne.

Iværksætter og økonomisk sværvægter Søren Toft-Jensen har op til folketingsvalget lanceret en omfattende valgkampagne, som blandt andet rammer dagblade, radiostationer og digitale reklameskærme på offentlige steder.

Målet med kampagnen er, at få os vælgere til at stemme på en ukendt politiker. Der skal friske kræfter til for at ruske op i Christiansborg, lyder budskabet.

Ifølge Søren Toft-Jensen gemmer de nuværende politikere sig bag spindoktorer, svarer uklart, når de får et spørgsmål og spilder borgernes penge på kuldsejlede skandaleprojekter.

Frygter stærk mand

Søren Toft-Jensen, der bor i Silkeborg, har kastet et ukendt, men ikke uanseeligt, beløb i kampagnen. Han er bange for, at Danmark i fremtiden kan ende med at blive ledt af 'en stærk mand'.

- Når folk bliver tilstrækkelig frusterede over den situation, de oplever omkring politikere og politik i det hele taget, så tænker de, at nu mangler vi en mand, der kan komme og rydde op i det her, siger Søren Toft-Jensen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg frygter, at der kommer en stærk mand, der har ordet i sin magt og siger, at han nok skal få ryddet op i alting. Så får vi måske en dansk Erdogan (Recep Tayyip Erdoğan, Tyrkiets præsident, red.). Når han kommer, tror jeg, at han får let spil, og jeg tror, vi laver plads til ham, hvis vi ikke stemmer nogle andre folk ind på tinge.

Ifølge Søren Toft-Jensen tager vi danskere demokratiet som en selvfølge. Men demokratiet er skrøbeligt og har kun eksisteret i kort tid i verdenshistorien, lyder det.

- Det er noget, vi nemt kan miste. Jeg håber, at du og jeg og vores demokrati kan få noget ud af kampagnen. At vi får skiftet en del politikere ud og får nogle nye ansigter med nogle idéer, som ikke nødvendigvis kører i de samme riller, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg tvivler på, at der bliver lyttet så meget til de sidst tilkomne på Christiansborg, lyder det fra professor og valgforsker ved Aarhus Universitet, Rune Stubager.

Valgforsker: Svært for de nye

Søren Toft-Jensen er - måske knapt så overraskende - ikke den eneste, der mangler fidus til de folkevalgte på Christiansborg.

- Han synes, at tingene skulle gøres på en anden måde. Det er også noget, vi ser afspejlet i meningsmålinger. Vi har set, at tilliden til politikerne har været faldet i de seneste 10 år, siger professor og valgforsker ved Aarhus Universitet, Rune Stubager, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han mener dog ikke, at det vil batte alverden, hvis mange af os sætter krydset ved et nyt ansigt på onsdag.

- Selvfølgelig kan man forsøge at påvirke sin gruppe i en bestemt retning, men jeg tvivler på, at der bliver lyttet så meget til de sidst tilkomne, som måske heller ikke har så prangende stemmetal, i de store, regeringsbærende partier, siger Rune Stubager til TV2 ØSTJYLLAND.

Friske politiske kræfter vil formentlig få det nemmere i mindre partier, hvor der er færre i folketingsgruppen, lydet det fra valgforskeren.

- Men selv der vil der sidde nogle erfarne politikere, der forventlig har stor vægt i forhold til, hvilken linje der skal være, siger Rune Stubager.

Politisk ordfører for Venstre Britt Bager køber ikke præmissen om, at det er et plus at være ny på Christiansborg.

Politiske resultater bliver skabt via flid og arbejdssomhed - og så er det mindre vigtigt, om man er ny eller veteran i Folketinget, mener Venstres politiske ordfører, Britt Bager.

- Ved sidste valgkamp var jeg en af de helt ukendte, og i denne valgkamp er jeg mere kendt, men mine værdier er de samme, og det, jeg kæmper for, har ikke ændret sig de seneste fire år. Nu har jeg fået noget erfaring i, hvordan man begår sig på Christiansborg, og det har kun gjort mig til en bedre kandidat, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Britt Bager er det flid og arbejdssomhed, der skaber resultater.

- Et folketingsvalg vindes mellem valgene og ikke kun i de tre uger, der er valgkamp, lyder det.

Det er ikke første gang, Søren Toft-Jensen finansierer en politisk kampagne. I 2015 stod han således bag en kampagne mod afskaffelsen af retsforbeholdet.