Resultatløst møde: Slotskro-protestgruppe går nu i arbejdslejr

Ved Kalø Slotsruin ligger en kro, der de seneste år er blevet vindomsust i mere end den bogstavelige forstand.

Bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge vil jævne den med jorden for at bygge et nyt arkitekttegnet velkomstcenter. En lokal gruppe protestanter vil bevare kroen, der siden 1967 har været en folkekær attraktion.

Tirsdag aften mødtes de stridende parter for første gang på rådhuset i Ebeltoft for at diskutere kroens fremtid.

Mødet bragte dog ikke meget nyt med sig. Den gensidige forståelse man havde håbet at kunne nå frem til, var ikke til at spore, da TV2 ØSTJYLLAND efterfølgende mødte parterne.

- Vi havde en masse snak, men ikke snak om det rigtige. Jeg havde forventet, at vi nåede frem til en semiløsning. Som protestgruppe går vi nu i arbejdslejr, sagde Linda Mikkelsen, der er talskvinde for Bevar Kalø Slotskro til TV2 ØSTJYLLAND. Hun har i fire år investeret en stor del af sin fritid i at kæmpe for kroen.

- Jeg ved ikke, om vi er nået tættere på hinanden. Det har været en diskussion om velkendte emner og en tilkendegivelse overfor politikere om, hvor vi står, sagde Jørgen Blach, der er bestyrelsesformand i Nationalpark Mols Bjerge.

Kalø Slotskro ligger smukt nær vandet og Kalø Slotsruin.

750 kvadratmeter

Det er sidstnævnte gruppe, som gerne vil bygge et 750 kvadratermeter stort arkitekttegnet velkomstcenter til Nationalparken. En plan, som altså vil komme til at koste Slotskroen livet, hvis den bliver ført ud i livet.

- Som jeg kan høre på protestgruppen, vil de gerne have, at vi skrotter de planer, vi har, og laver nogle helt nye. Vi føler ikke, at det er den vej, vi vil gå. Vi vil gerne have det velkomstcenter på 750 kvadratmeter, hvori der indgår en restaurant eller cafe, som kan udgøre det, som slotskroen har repræsenteret før plus, at den så har åbent året rundt, fortæller Jørgen Blach.

En visualisering af Velkomstcenter Nationalpark Mols Bjerge, som det er planlagt af bestyrelsen i Nationalpark Mols Bjerge. Foto: Arkitema Architects

Umulig med begge dele

Det er ikke muligt at have både slotskro og velkomstcenter derude, da myndighederne ifølge bestyrelsesformand Jørgen Blach ikke vil tillade så mange kvadratmeter på stedet.

Det argument giver Linda Mikkelsen imidlertid ikke meget for.

- Det er et spørgsmål om vilje til at imødekomme vores ønsker. Jeg synes, Jørgen Blach skal gå hjem og læse lokalplanen fra 1997, hvor der både er et informationscenter, slotskroen og et ishus, siger hun.

- Jeg er ikke imod velkomstcenteret, men jeg er imod velkomstcenteret på bekostning af slotskroen, slår hun fast.

