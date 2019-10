Restaurantejer udsat for dobbeltangreb med syrelignende væske

En aarhusiansk restaurantejer havde en hektisk søndag aften.

Lidt i ni kom en person ind i hans restaurant på Frederiks Allé i Aarhus og kastede, hvad man indtil videre regner for en syrelignende væske, der havde ramt gulvet, væggen og kasseapparatet.

- Vi modtog anmeldelsen, men da patruljen ankom til restauranten, var ejeren ikke på stedet. Han var kørt ud til Rydevænget i Aarhus V, hvor han var blevet opmærksom på, at der var blevet smadret en rude i hans bil, der havde holdt parkeret på stedet, og at der også her var kastet noget syrelignende væske ind, siger Janni Lundager, kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Væsken skal til analyse

Området omkring bilen blev afspærret, og Beredskabsstyrelsens blev tilkaldt for at få klarlagt, hvilken væske der var tale om.

Da Beredskabsstyrelsens medarbejdere havde taget prøver fra væsken, blev bilen kørt væk fra stedet til nærmere undersøgelse.

Efterfølgende kørte Beredskabsstyrelsens medarbejdere til restauranten for at tage prøver af den væske, der var blevet kastet ind der.

- Vi afventer p.t. resultaterne af prøverne, der sendes til analyse ved Beredskabsstyrelsens kemiske laboratorium. Men den umiddelbare vurdering var, at væsken ikke var farlig. Ingen personer kom til skade, og restaurantejeren fik besked på, at restauranten kan åbne igen, siger Janni Lundager, kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

39-årig mand anholdt

På baggrund af afhøringer og vidneforklaringer fandt politiet frem til en 39-årig mand, der kender ejeren af restauranten, og som mistænkes for at stå bag de to tilfælde af hærværk.

Han blev kl. 00.43 anholdt på sin adresse i Viby og kørt ind til politigården for at blive afhørt til sagen.

Han er sigtet for hærværk og løsladt efter endt afhøring.

Østjyllands Politi vil ikke komme nærmere ind på relationen mellem mistænkte og restaurantejeren af hensyn til efterforskningen.