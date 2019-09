Reparation af kæmpefærge trækker ud – fører til endnu flere aflysninger

Det er en noget større udfordring at repare Molslinjes store færge, Express 4, end først forventet.

Færgen, som påsejlede kajen ved Sjællands Odde torsdag, skulle nemlig have været klar til at sejle igen i går, søndag, men denne plan holdt ikke.

- Skaden var mere kompliceret, end man havde forestillet sig første gang, så nu er der lavet en ny plan, siger kommunikationschef hos Molslinjen, Jesper Maack, til TV2 ØSTJYLLAND.

Færgen er på værft i Frederikshavn, og planen er nu, at den kommer tilbage onsdag og er i drift igen torsdag morgen.

- Som det ser ud nu, holder den plan, og vi glæder os meget til at få den tilbage. Vi kan tydeligt mærke, at vi mangler en færge, siger Jesper Mack til TV2 ØSTJYLLAND.

Express 4 sejler normalt mellem Sjællands Odde og Aarhus.

Påsejlingen torsdag skete omkring klokken 11.45. Her kan skaden ses på den højre front.

To færger i stedet for tre

Molslinjen har normalt tre færger i drift, men nu hvor de må undvære Express 4 i en uge, har de lavet et helt nyt trafikprogram for de kommende dage.

Det betyder, at det kun er nogle af de afgange, som Express 4 normalt står for, der er aflyst. Resten har de to øvrige færger overtaget.

- Det nye trafikprogram er tilpasset til de to færger, så vi kan tage alle de passagerer med, som på forhånd har købt billet. De to færger afløser, så godt de kan, den tredje færge, så vi sejler på de tidspunkter, hvor vi ved, vi har mange gæster med. Det er hele tiden et spørgsmål om, hvor vi hjælper flet muligt, siger Jesper Mack til TV2 ØSTJYLLAND.

Her ses den skade, der er sket på den ene side af færgens front.

Alle de kunder, der har booket billet forud, har fået besked på SMS, hvis turen er aflyst. Her er de blevet præsenteret for muligheden for at få sine penge tilbage eller ændre tidspunktet for afgangen.

Du kan tjekke om den afgang, du skal med, er aflyst her.

'Et ordentligt drøn'

Express 4 ramte kajen under vending i forbindelse med, at den skulle ligge til i Odden klokken 11.45 torsdag.

Lise Koefoed var på vej til Aarhus og sad i sin bil og ventede, da torsdagens uheld skete.

- Jeg tænkte, at færgen godt nok var lidt tæt på kajen, og så gav det ellers et ordentligt drøn, da den knaldede snuden ind i kajen. Det varede lidt, før den fik vendt rundt, og bilerne kunne køre ud, sagde Lise Koefoed torsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

De ventende passagerer fik kort tid efter at vide, at afgangen var aflyst.

Kasper Schrøder så ikke uheldet ske, men han kunne høre det, mens han sad og ventede i sin bil på at komme ombord på færgen.

- Lige pludselig bragede det ude i horisonten. Jorden rystede lidt, men det lød lidt som om, at de lagde sådan en klap ned, som bilerne kan køre af færgen på, så vi tænkte ikke så meget over det, sagde Kasper Schrøder torsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

Ingen personer kom noget til i forbindelse med torsdagens færgeuheld.

Kort tid efter påsejlingen satte personalet en båd i vandet og sejlede ud for at besigtige skaderne.