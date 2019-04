Rene har lige købt hus på Samsø: Nu får en solcellepark ham til at fortryde

Et muligt fremtidigt solcelleanlæg forstyrrer påskefreden på Samsø. Øens store jordbesidder – godsejeren Anders Danneskiold Lassen, der ejer en femtedel af øens jord – har søgt kommunen om tilladelse til at sætte en 86.000 kvadratmeter stor solcellepark op midt på Samsø.

Det er noget, der vækker følelser.

Læs også Stort forsøg på Samsø: Nu kan sejlerne bruge strøm med grøn samvittighed

Landsby gør modstand

I den lille landsby Østerby med omkring 50 husstande har borgerne dannet en sammenslutning, der med næb og kløer bekæmper projektet, der, hvis det bliver til noget, efter de nuværende planer skal ligge klods op af landsbyen.

Læs også Østjysk by vil være CO2-neutral allerede i 2025

Derfor går husejer Michala Wissing i påskedagene fra dør til dør med flyers, der skal informere og opfordre til protest mod projektet og derfor står ægteparret Jens Erik og Solveig Printzen Christensen i påskedagene foran supermarkedet i Tranebjerg og samler underskrifter mod solcelleplanerne.

På øens digitale debatfora raser debatten og Samsø Kommune har i den forberedende høringsfase modtaget 51 høringssvar, hvor kun et enkelt var positivt.

Rene Lauritsens familie tilbringer påsken i deres nykøbte hus på Samsø. De ville være flyttet ind i huset permanent, men planerne om et solcelleanlæg på markerne bag baghaven, hvor træerne på billedet står, har fået dem til at fortryde.

Når det især er borgerne i Østerby, der er oprørte over projektet, så skyldes det, at den foreslåede solcellepark i det første udkast var planlagt til at ligge helt op til skel mellem marken og de private baghaver i landsbyen.

- Det her påvirker folk rigtig stærkt. Det gør vores huse usælgelige, siger Rene Lauritsen, der ejer et af de huse i Østerby, som ligger med baghaven helt op mod det foreslåede solcelleanlæg.

Flytter ikke til øen alligevel

Sammen med sin mand har Rene Lauritsen to børn på 11 og 13 år. Familien bor egentlig i Aarhus, men købte huset i Østerby, fordi de gerne på sigt ville være øboere og bo fast på Samsø.

- Vi ville gerne den anden livsstil. Ølivet med landskabet, de åbne vidder og gåture over markerne, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Gammel påsketradition samler plejehjem og børnehave

Men kort efter at parret i december havde underskrevet købskontrakten på deres gule stråtækte bindingsværkshus i Østerby fik de en chokerende besked: Ejeren af den mark, deres baghave støder op til, havde søgt om, at få lov at stille 3-4 meter høje solceller op.

- ’Pis, pis, pis’, tænkte vi. Og så lå vi søvnløse i flere nætter, fortæller Rene Lauritsen.

- Det er pisseirriterende. Vi har købt et hus, fordi der er så smukt her. Med udsigt over markerne fra stuen og køkkenet. Nu kommer der til at stå glas og stål så langt øjet rækker og brumme.

Læs også Nye detaljer om hurtigfærge til Samsø

Udsigten til at få udsigt til solcelleanlæggets glas og stålkonstruktioner i stedet for planter på marken, har for Rene Lauritsens familie betydet, at planerne om at flytte til Samsø fuld tid indtil videre er lagt på is.

- Solcellerne har rykket ved vores planer. Nu har vi trykket på bremsen i forhold til at slå os ned her permanent. Vi bruger huset som fritidshus, indtil vi ved mere, Rene Lauritsen.

- Jeg tænker at det netop er familier som os, som Samsø gerne vil have hertil. Men som tingene er lige nu, så vil jeg advare folk mod at rejse hertil, for det virker som om politikerne herude er ret villige til at ændre det som Samsø står for, lyder det fra familiefaren, som mener at øens primære trækplaster er naturen og det åbne landskab.

Med Rene Lauritsens hus i Østerby følger en meget stram lokalplan. Huset må ikke males i andre farver, stråtaget må ikke skiftes til tegl og der må ikke opstilles høje hegn. Derfor undrer det Rene Lauritsen, at godsejeren potentielt kan få lov til at opstille så meget glas og stål lige på den anden side af landsbygrænsen.

Tidligt i projektet

Solcelleprojektet på Samsø er rent politisk i sin spæde startfase. Projektet har været i en præhøring for at politikerne kunne få en fornemmelse af, hvilke bekymringer borgerne havde.

- Vi er slet ikke der, hvor vi skal tage stilling til, om solcelleanlægget skal være her eller ej. Det tror jeg, desværre er den udbredte forståelse, siger Michael Kristensen (S), der er formand for Teknik og Miljøudvalget, som skal tage stilling til, om man vil lade projektet gå videre til afstemning i kommunalbestyrelsen.

Læs også Forslag: Byboere skal have penge for at pendle til Norddjurs og Samsø

Så langt er udvalget imidlertid ikke nået, fordi der op til deres møde i sidste uge ikke var tilstrækkeligt med oplysninger til at de ville beslutte noget. Teknik og Miljøudvalgets beslutning er derfor udsat til deres næste møde den 8. maj.

Michael Kristensen (S) er, da TV2 ØSTJYLLAND taler med ham, ikke klar til at fortælle om sin egen holdning til projektet.

- Det her er et kæmpe stort projekt, som fylder rigtig meget på lille Samsø. Hvis jeg skal se mig selv i det, så skal øen have gavn af det. Vi skal være fri af fossile brændstoffer i 2030. Måske skal solcelleanlægget løse det. Men det er ikke sikkert, at det er løsningen, siger han.

Sådan forløber det: Præhøring: Kommunen får en fornemmelse af, hvilke bekymringer borgerne har om projektet.

8. maj. Teknik og Miljø Udvalget tager stilling til, om kommunen skal bestille en grundig undersøgelse – en såkaldt VVM – af hvordan solcelleanlægget vil påvirke Samsø. Hvis de vil bestille en VVM skal dette efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen.

Hvis kommunalbestyrelsen bestiller en VVM, bliver denne lavet i Aarhus. Når rapporten foreligger vil der komme en ny høringsfase på otte uger.

Herefter tager kommunalbestyrelsen endeligt stilling til projektet.

Tavs utilfredshed

Udover beboerne i Østerby er flere borgere i den lidt større bebyggelse Onsbjerg også i oprør. De kommer til at have solcelleparken ca. 270 meter fra bygrænsen. TV2 ØSTJYLLAND har været i kontakt med flere beboere i landsbyen, som er meget imod solcellerne, men ikke vil stå offentligt frem.

- Samsø er et lille samfund, hvor mange enten arbejder for godsejeren eller kommunen, eller har børn der gør. Derfor tør de ikke stille sig åbent frem med deres utilfredshed, lyder forklaringen på det fænomen fra Heidi Printzen Christensen. Hun er selv opvokset på Samsø i Østerby, men bor der ikke længere.

Læs også Kendt musiker afholder sangskriverkurser: Musik er kommunikation

René Laurtizen, der for nylig købte hus i Østerby med sin familie, er enig i den analyse:

- De fleste jeg taler med, er stærkt påvirkede af det her og rigtig kede af det, men det er kun nogle få der kæmper imod, for de vil ikke gøre sig uvenner med den store landejer, som jo også er deres nabo. Mange siger, at det virker som om, det hele er klappet af på forhånd og vi alligevel ikke bliver hørt, siger han.

Her ses den foreløbige placering af solcelleanlæggene, som de ser ud i den seneste ansøgning fra godsejer Anders Lassen. Anlægget er blevet mindre end det oprindelige og placeringen er trukket lidt væk fra hotellet ved Vadstrup og landsbyen Østerby. Samtidig planlægge godsejeren at plante levende hegn, der skjuler solcelleanlægget for naboerne.

”Forretningen vil dø”

I den sydligste del af det foreslåede solcelleanlæg ligger et hotel i et smukt gammelt bindingsværkshus med udsigt over marker og træer. Ejerne Rie Toft og Paul Hammand købte huset af godsejer Anders Danneskiold Lassen for 19 år siden og er knust over udsigten til at få en solcellepark som nabo.

Læs også Cirkus takker for mange tips: Har fået tre stjålne motocross-cykler tilbage

- Jeg har det forfærdeligt. Det her kommer til at koste os vores virksomhed. Den dør, siger Rie Toft.

- Vi sælger fred, ro og naturskønne omgivelser til vores gæster. Vi ligger uden for mands lov og ret, så fred og ro er, hvad vi har at tilbyde. Det vil vi ikke kunne tilbyde længere, hvis vi ligger i en stålskov med støjende køleanlæg.

Ifølge Rie Toft har hun efter planerne om solcelleanlægget kom frem, tilbudt godsejeren at han kan købe sin ejendom tilbage. Det har han nægtet, fordi han fandt prisen for høj.

- Han stavnsbinder os, siger Rie Toft.

Solcelleanlægget skal ligge godt otte kilometer nord for Anders Lassens bopæl på Brattingsborg Gods. Han er derfor blevet kritiseret for at belemre andre med et projekt, han ikke vil have i sin egen baghave. Godsejeren siger til sit forsvar, at det på grund af en transformatorstation nær Østerby er 16 millioner kroner billigere at placere solcelleanlægget her.

Frygt for støj fra anlæg

Solcelleanlægget kommer ifølge godsejer Anders Danneskiold Lassen til at bestå af rækker af solfangere og tolv såkaldte convertere, som bliver placeret i isolerede containere af 2,6 meters højde. Inde i hver container vil strømmen blive konverteret ligesom containeren vil indeholde et køleanlæg.

Frygten blandt både hotelejerne og landsbyboerne er, at disse køleanlæg vil larme og dermed støjforurene hele området.

Læs også Påsatte brande for tredje nat i træk

- De færreste tænker over at sådan nogle anlæg støjer. Med solcellerne følger nogle kraftige køleanlæg, siger Paul Hammand.

- Når der er vindstille her hos os i dag, så er der ingen lyd. Et solcelleanlæg her vil betyde massiv lydforurening hos os.

Ifølge godsejer Anders Danneskiold Lassen kommer convertere og køleanlæg ikke til at støje, fordi de bliver placeret i isolerede containere.

Ejerne af hotellet Vadstrup 1771 frygter, at denne smukke udsigt fra hotellets terrasse vil blive erstattet af udsigten til stål og glas. Godsejer Anders Lassen har dog tilpasset projektet, sådan at marken umiddelbart foran hotellet holdes fri for solceller og hotellet kun vil blive nabo til solcellerne på én side.

Tilrettet projekt

Solcelleprojektet har været undervejs i et stykke tid og blev første gang præsenteret for hotelejerne i Vadstrup tilbage i oktober 2018.

Dengang havde godsejer Anders Danneskiold planer om at stille 100.000 kvadratmeter solceller op i området. Nogle af dem med en højde på mere end tre meter.

Læs også Nye dagpengekrav kan blive en varm politisk kartoffel under valgkamp

Efter massive protester har han for nyligt indsendt rettelser til sin ansøgning til kommunen. Her har han forsøgt at tage hensyn til beboerne i området.

Solcelleanlæggene er trukket lidt væk fra skel, der vil blive plantet levende hegn, som skjuler det og hotellet vil kun få solceller på én side i stedet for tre, som oprindeligt foreslået. Samtidig er de foreslåede solcelleenheder kun 2,2 meter høje.

- Vi er jo ikke helt tonedøve. Vi vil jo gerne lave det så lavt som muligt. Vi har intet ønske om, at det skal være så grimt som muligt, forklarer godsejeren.

Til gavn for Samsø

Samsø Kommune har som erklæret mål, at øen vil være fossilfri i 2030. Og det er dét mål, som det foreslåede solcelleanlæg, ifølge godsejer Anders Danneskiold Lassen, tapper ned i.

- Man skal være særligt tonedøv for ikke at have hørt om klimaforandringer. Det står i vores kommunalplan, at vi skal være klimabevidste, siger han

Samtidig er det dog godsejerens håb, at anlægget bliver en god indtægtskilde.

Læs også Billedserie: Dronningen blev fejret på Marselisborg Slot

- Det er ingen hemmelighed at jeg også gerne vil tjene penge på det her. Alle vil vel gerne have en løn for at arbejde, siger Anders Danneskiold Lassen.

Han har dog tænkt sig, at solcelleanlægget også skal give noget tilbage til Samsø.

- Vi overvejer at lave en konstruktion, hvor vi overfører penge direkte fra solcelleanlægget til en energieffektiviseringsordning for Samsø kommune. Det skal være en fond, som almindelige mennesker skal kunne søge, for at skifte deres oliefyr ud og isolere huset og indsætte jordvarme eller lignende, siger godsejeren.

På samme måde vil han tilbyde alle samsinge at købe en andel i anlægget på samme måde som det er sket med øens vindmøller på hav og på land.