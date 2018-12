René Gade stopper som gruppeformand

Efter halvandet år som gruppeformand for Alternativet siger René Gade nu stop. Han stiller ikke op til det næste folketingsvalg, og derfor vil han nu overlade posten til en anden.

- Vi er i gang med at arbejde frem mod folketingsvalget, og eftersom jeg ikke genopstiller, ville jeg gerne have nye kræfter ind, som også skal være der efter valget, siger René Gade til TV2 ØSTJYLLAND.

Han meldte tidligt i sin folketingsperiode ud, at han kun planlagde at sidde på Christiansborg i en enkelt periode. Derfor er det naturligt for ham at give stafetten videre, når hans tid som folketingspolitiker lakker mod enden.

- Jeg mener, det er væsentligt, at man ikke gror fast, bare fordi man kan. Jeg har egentlig lyst til at fortsætte, fordi det er et spændende arbejde. Men jeg har givet alt, hvad jeg kunne, og det er nu en gang den beslutning, jeg har truffet, siger René Gade.

- Jeg kunne også fint være blevet siddende som gruppeforperson, men jeg mener, at jeg skal være mest muligt værdiskabende, i den rolle jeg har. Og der vurderer jeg, at en anden person kan skabe mere værdi for Alternativet, når jeg nu stopper efter denne folketingsperiode, siger René Gade.

I stedet for René Gade tager Carolina Magdalene Maier over på posten. Hun kommer fra en post som politisk ordfører. Den post overtager Rasmus Nordqvist.

René Gade bevarer sine ordførerskaber inden for it- og retsområdet.