Rene er antiøkolog: - Jeg har ingen problemer med at sprøjte

Landbruget er den største synder

Når det handler om klima og miljø, så er landbruget en af de helt store syndere, når det handler om kvælstofudledning.

- Selvfølgelig tænker man over det. Når man hele tiden får at vide i fjernsynet, at vi er en af de største syndere, så bliver jeg da ked af det, siger Rene Rasmussen og fortsætter.

- Jeg har ingen problemer med at sprøjte. Vi gør det kun for at lave nogle bedre planter og nogle super gode fødevarer. Det hele er så nøje regnet ud, og de midler vi bruger, de er godkendt af staten, siger han.