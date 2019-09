Rema 1000 tilbagekalder løse ris efter insektfund

Hvis du har købt løse ris i kogepose hos Rema 1000 for nylig, giver det nok god mening lige at tjekke dem i skabet en gang.

Læs også Stor bøde til grillbar: Ejer lå på hylde blandt varerne

Der er nemlig fundet insekter i poserne, hvilket ikke overraskende gør risene uegnet til at spise. Sådan skriver Fødevarestyrelsen.

Kasser produktet eller aflever det tilbage

Kogeposerne, der har en risiko for at have blinde passagerer, er mærket med bedst-før-datoen 22. april og 23. maj. Begge datoer er i 2021.

Poserne er solgt i Rema 1000 over hele landet, og de råder forbrugerne til at levere produktet tilbage til den butik, man har købt det i. Man kan naturligvis også selv kassere det.

Læs også Chokolade tilbagekaldes over hele landet - kan give allergiske reaktioner

Det er virksomheden Nordic Food Partners, der tilbagekalder risene.