Rekordmange vil på efterskole: - Et efterskoleår hjælper alle

Når klokkerne ringer ind på de østjyske efterskoler, er det med det højeste antal elever på skolebænkene i mange år. I 2010 var elevoptaget på lidt over 28.000, mens det i år er flere end 30.000 unge, der er startet på efterskole.

En af dem, der overvejer at blive en del af statistikken til næste skoleår, er Lea Nielsen. Derfor havde hun taget sin far og en ordentlig håndfuld spørgsmål med til Efterskolernes Dag, hvor hun besøgte Rønde Efterskole.

Lea Nielsen havde hundredevis af spørgsmål til de nuværende elever.

- Jeg tror, at et efterskoleår giver lidt social dannelse med masser af nye relationer, siger hun.

Hvordan foregår det? Hvor mange timers undervisning? Hvor tidligt skal man op? Hvor mange obligatoriske fag har man? Hvad er sengetiden?

Vi kunne godt tænke os at skyde et års eftertænksomhed og modenhedsskabende fællesaktiviteter ind, og der synes vi, at en efterskole er oplagt for Leas vedkommende. Michael Nielsen, far til Lea

Spørgsmålene var mange, og der var heldigvis masser af nuværende elever til at svare. Dagens mission var klar: At tilføje Lea Nielsen i statistikken over det stigende antal unge, som bruger et år eller to på efterskole.

- Jeg tror næsten, at det hjælper alle at komme på efterskole. Det der med at få prøvet nogle grænser af. Sociale grænser især, siger Torbjørn Vestergaard, der går i 10. klasse på Rønde Efterskole.

Torbjørn Vestergaard og Rose Marie Gubi Axelsen går i 10. klasse på Rønde Efterskole, og de føler allerede, at de har fået meget ud af det.

Man lærer at blive voksen

Lea Nielsen var blandt andet meget interesseret i linjefaget Friluftsliv, hvor man lærer om naturen og alt det, der er i den.

Men måske vigtigst af alt, så lærer man, hvordan man klarer sig uden mor og far. På et efterskoleår vinker man nemlig farvel til barndommen og siger goddag til et liv i de voksnes rækker.

- Man lærer lidt omkring andres behov. Man får ligesom flere synspunkter på forskellige ting, siger Lea Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Et efterskoleår bliver ofte brugt på at dyrke en fritidsinteresse som badminton, musik, e-sport eller noget fjerde.

Og selvom Leas forældre nok kommer til at savne hende, så mener de også, det er sundt at komme lidt væk fra de trygge rammer derhjemme.

- Vi kunne godt tænke os at skyde et års eftertænksomhed og modenhedsskabende fællesaktiviteter ind, og der synes vi, at en efterskole er oplagt for Leas vedkommende, siger Michael Nielsen, der er Leas far.

Og den eftertænksomhed og modenhed er netop, hvad de nuværende efterskoleelever allerede kan mærke kun halvanden måned inde i deres efterskoleliv.

Derfor er de glade for, at flere og flere ønsker et efterskoleophold.

Michael Nielsen er Leas far, og han tror, at et efterskoleophold giver noget modenhed til de unge mennesker.

- Det er så fedt, at der er flere, der får den her oplevelse, for vi kan allerede sige nu, at det er skide fedt, siger Rose Marie Gubi Axelsen, der går i 10. klasse på Rønde Efterskole.

Efter en guidet tur rundt på efterskolen, er Lea Nielsen blevet klogere på, hvad Rønde Efterskole er for noget.

Og selvom hun ikke endegyldigt har besluttet, hvilken efterskole hun gerne vil gå på, så er der noget, hun ikke er i tvivl om: Hun skal helt sikkert på efterskole.

- Jeg synes godt om det. Jeg synes i hvert fald, at det er en efterskole, jeg godt kunne overveje, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.