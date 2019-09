Rekordmange unge strømmer til Aarhus

Aarhus vokser sig større og større og det samme gør antallet af unge i byen.

Den seneste år er antallet af unge i landets næststørste by eksploderet.

Faktisk er antallet næsten dobbelt så stort sammenlignet med resten af byerne i vores landsdel.

Derfor gør man i Aarhus ekstra meget ud af at tage imod de mange nye unge og lære dem, hvad byen har at tilbyde.

I disse dage foregår det på Aarhus Universitet, hvor der er studiestartmesse.

- Formålet med studiestartmessen er at byde de nye studerende velkommen, ved at lave en messe, der viser et udsnit af, hvad messen har at byde på, siger Bjørn Schou Madsen, der er projektleder på studiemessen.

Og det kan være en stor hjælp for de unge at deltage på messen. Det mener 20-årige Thea Pedersen i hvert fald. Hun er netop flyttet til Aarhus for at studere.

- Det kan godt være lidt overvældende at skulle få styr på en masse ting. Det her giver et overblik og er en hjælp til at få en god studiestart, siger hun.

Det er hun ikke alene om at synes, mener Ida Sofie Kjærgaard, der er frivillig hos Den Grønne Studenterbevægelse.

- Der er mange, som mangler noget nyt at ligge deres energi i, når de kommer til en ny by. Det er en god anledning til at finde noget, man kan ligge energi i her, siger hun.

Thea Pedersen fik samlet en masse foldere på messen mandag, som hun nu kan dykke ned i derhjemme.

- Selv hvis man ikke har overblikket nu, kan man tage nogle flyers med hjem, og så har man noget at undersøge senere for eksempel akasse, banker og andet, siger hun.

Messen løber frem til onsdag, hvor arrangørerne regner med at have haft besøg af 15.000 studerende.