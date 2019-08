Rekordmange østjyske studenter tager to sabbatår

Andelen af studenter, der vælger at tage to sabbatår, er rekordhøj. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Region Midtjylland tager førstepladsen blandt regionerne, når det kommer til andelen af studenter, der udskyder deres studiestart et eller to år.

I Region Midtjylland vælger den største andel af studenterne at tage op til to sabbatår. Fordelt på den seneste status for henholdvis tre måneder og et år efter afsluttet gymnasial uddannelse, er det 87 pct. og 59 pct., som endnu ikke har påbegyndt et studie.

I naboregionen mod nord, Region Nordjylland, vælger færrest at tage et eller to sabbatår.

Trænger til en pause

Af dem, der fik studenterhue på i 2017 på landsplan, har over halvdelen taget to sabbatår. Det samme gjorde sig gældende for en tredjedel af studenterne fra 2012.

Det er ifølge Danmarks Statistik den højeste andel, siden målingen begyndte i 2004.

De nye tal giver dog ikke svar på, hvorfor de studerende i højere grad end tidligere vælger at tage nogle år væk fra klasselokalerne.

Vi ser nogle ret markante reaktioner på, at mange unge trænger til en pause fra uddannelsessystemet. Men de er også mere nervøse for, om de træffer de rigtige valg. Noemi Katznelson, professor og centerleder for Center for Ungdomsforskning

Ifølge Noemi Katznelson, der er professor og centerleder for Center for Ungdomsforskning, skyldes udviklingen særligt to ting.

- Vi ser nogle ret markante reaktioner på, at mange unge trænger til en pause fra uddannelsessystemet. Men de er også mere nervøse for, om de træffer de rigtige valg, siger hun.

Hun mener, at gymnasiestuderende i højere grad bør få vejledning deres muligheder.

- Deres oplevelse af, hvilke muligheder de har, er mere snæver, end hvad uddannelsessystemet reelt har at byde på, siger professoren.

Studievalg Danmark vil skabe god vejledning

Noemi Katznelson peger på Studievalg Danmark, en selvstændig organisation placeret under Uddannelses- og Forskningsministeriet, som de ansvarlige for at vejlede tilstrækkeligt om videregående uddannelser.

Her er man enig med Noemi Katznelsons betragtninger. Der er dog ikke ressourcer til at øge vejledningen til de gymnasiestuderende.

Vi gør allerede, alt hvad vi kan for at skabe så god vejledning som muligt med de ressourcer, vi har til rådighed. Mathilde Tronegård, direktør for Studievalg Danmark

- Vi gør allerede, alt hvad vi kan for at skabe så god vejledning som muligt med de ressourcer, vi har til rådighed, siger Mathilde Tronegård, direktør for Studievalg Danmark.

Det er ikke kun blevet mere populært at tage to sabbatår. Andelen af studenter, der tager et enkelt sabbatår, er også rekordhøj.

På landsplan har 85 procent af dem, der blev færdige med gymnasiet i 2018 udskudt studiestarten et år. Det samme gjorde sig gældende for 70 procent af dem, der kunne kalde sig studenter i 2012, viste tal tidligere i år.