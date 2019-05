Brevstemmer i tusindvis: Rekordmange har sat krydset allerede

Med EU-parlamentsvalget den 26. maj og Folketingsvalget den 5. juni er der masser af politik at følge med i, inden man skal sætte sit kryds.

Men for en del østjyder er borgerpligten allerede overstået. De har nemlig brevstemt.

Faktisk er antallet af brevstemmer højere i mindst fire østjyske kommuner end ved seneste Europa-Parlamentsvalg i 2014, viser foreløbige tal fra kommunerne selv.

I Syddjurs Kommune er der tale om en rekord.

- Vi har haft næsten dobbelt så mange brevstemmer ved det her EU-parlamentsvalg, som vi havde sidste gang, siger Ole Wolf, der er chef for Kultur og Borger i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommune har sat ny rekord i antallet af brevstemmer. Det kan skyldes, at der er to valg så tæt på hinanden.

En foreløbig optælling viser, at 1518 borgere bosiddende i Syddjurs Kommune har benyttet sig af muligheden for at brevstemme. Ved EU-parlamentsvalget i 2014 var tallet 837.

I 2014 var den samlede valgdeltagelse ved Europa-Parlamentsvalget 56,3 procent i Danmark.

Syddjurs Kommune kender ikke årsagen til, at et stigende antal har valgt at brevstemme i år. Borgerservicechef, Ole Wolf, mener ikke nødvendigvis, det tyder på, vi får en højere valgdeltagelse i år.

For der kan være andre forklaringer, vurderer han.

- Vi kan se, at der har været mange pensionister. Det kan hænge sammen med, at der er nogle helligdage, som de er bortrejst på, og derfor stemmer de nu. Det kan også skyldes, at når der nu er to valg samtidig, så vil folk hellere få stemt til dem begge to med det samme, siger Ole Wolf til TV2 ØSTJYLLAND.

Ole Wolf er chef for Kultur og Borger i Syddjurs Kommune. Han fortæller, at flere end nogensinde brevstemmer.

Men ifølge Roger Buch, der er forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, er det ikke det eneste, der får folk til at sætte krydset flere dage inden valget.

- Der er to hovedårsager. Den ene er, at vi siden 2005 er gået fra 1877 valgsteder på landsplan til 1384 ved dette valg. Så det er en massiv nedgang, og det gør, at det er mere besværligt på valgdagen. Ned den anden hånd har man opfordret meget til øget brevstemmeafgivelse, blandt andet for at få en højere valgdeltagelse, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Men ligesom Ole Wolf mener forskeren heller ikke, at de mange brevstemmer betyder højere valgdeltagelse.

- Det er der ikke noget, der tyder på. Hvis der er flere, der stemmer som følge af opfordringerne til det, så er der i hvert fald tilsvarende flere, der ikke stemmer, fordi det er blevet mere besværligt. Så det vejer hinanden op, siger Roger Buch.

Antal brevstemmer i Østjylland i forbindelse med EP-valget Aarhus Kommune:

2019: 17.563

2014: 3085

*Aarhus Kommune har endnu ikke svaret på, om tallet for brevstemmer i kommunen er renset for for det antal brevstemmer som vedrører borgere, som bor i andre kommuner. Opdateres. Syddjurs Kommune:

2019: 1.518

2014: 837 Odder Kommune:

2019: 953

*Odder Kommune har endnu ikke talt brevstemmer, der er indsamlet i andre kommuner. Kommunen har ikke sendt tal for 2014 til TV2 ØSTJYLLAND. Silkeborg Kommune:

2019: 2.675 2014: 1.607 Horsens Kommune:

2019: 2.656

*Horsens Kommune har ikke sendt tal for 2014 til TV2 ØSTJYLLAND. Randers Kommune:

2019: 1.286

*Randers Kommune har ikke sendt tal for 2014 til TV2 ØSTJYLLAND. Favrskov Kommuner:

2019: 1560

*Favrskov Kommune har ikke sendt tal for 2014 til TV2 ØSTJYLLAND. Norddjurs Kommune:

2019: 1007 2014: 640 **Medmindre andet er angivet viser alle tal kun brevstemmer, som vedrører de vælgere, som bor i den enkelte kommune (inklusiv brevstemmer indsamlet i andre kommuner). Alle tal er foreløbige.

Folk vil gøre det praktisk

Også i Aarhus, Silkeborg og Norddjurs kommuner ser det ud til, at flere borgere har brevstemt sammenlignet med valget i 2014.

Stemmeboksene er allerede blevet taget i brug mange gange, selvom valget først er på søndag.

I Syddjurs Kommune vurderer borgerservicechef Ole Wolf desuden, at mange Syddjurs-borgere kan have set fordelene praktiske fordele i at brevstemme frem for at troppe op på et valgsted på søndag.

- Jeg tror også, det er et spørgsmål om, at folk gerne vil gøre det praktisk for sig selv, og så vil de lige tage det på vej hjem fra arbejde på et af bibliotekerne eller på rådhuset i Ebeltoft, forklarer han.