Rekordmange anmeldelser om børneporno i private fildrev

Red Barnet ser en markant stigning i antal anmeldelser om børneporno i private fildrev som eksempelvis Dropbox.

Det skriver Berlingske.

I 2018 fik Red Barnet 38 anmeldelser om overgrebsmateriale på filservere. I 2019 har de indtil nu fået 501. Det er rekordmange.

På et fildrev kan være en samling af filer, som brugere kan gives adgang til.

Red Barnet formoder ifølge avisen, at anmeldelserne stammer fra Danmark.

Stigningen kan ifølge Red Barnet skyldes en oplysningskampagne, som har gjort flere opmærksomme på muligheden for at anmelde, men det er svært at vide.

Famler i blinde

- Vi famler lidt i blinde, i forhold til hvem der anmelder, og hvorfor de nu er villige til at rapportere det her til os.

- De kan være stødt på noget, der har krænket dem så meget, at de har søgt efter et sted at rapportere det. Måske spiller vores service en rolle, men i den senere tid har der også været meget fokus på digitale sexkrænkelser, siger Kuno Sørensen, som er psykolog i Red Barnet, til Ritzau.

Vi må nok erkende, at det er en kriminalitet, som vi aldrig får udryddet, men det er vigtigt, at vi presser på og får fjernet så meget som muligt. Kuno Sørensen, Red Barnet

Han henviser til Umbrella-sagskomplekset, hvor omkring 1150 personer blev sigtet eller dømt for delinger af pornografiske videoer af to 15-årige.

Kuno Sørensen fortæller, at anmeldelserne primært dækker over to typer billedsamlinger.

En type er professionelt producerede billedserier med op mod 100 billeder af det samme barn.

En anden type er mere blandede samlinger med fotos af mange børn i forskellige aldre og med forskellige grovhed.

Får det aldrig udryddet

Børnene i samlingerne er typisk 8 til 12 år.

Næsten alle filserverne er i udlandet, men Red Barnet ved ikke, om de er oprettet af danskere eller folk i udlandet.

Når billeder er i Dropbox, er de ikke i Danmark, men derimod på en server i udlandet, fortæller Kuno Sørensen.

Det er nyt for Red Barnet, at så mange henvendelser handler om materiale, der befinder sig på private fildelingstjenester og ikke på åbne hjemmesider.

- Vi må nok erkende, at det er en kriminalitet, som vi aldrig får udryddet, men det er vigtigt, at vi presser på og får fjernet så meget som muligt og hjælper politiet med, hvor de skal søge og efterforske henne, siger han.