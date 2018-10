Rekordhøje og voldsomt dyre lejligheder står klar i 2020

Højhusene skyder op i de østjyske storbyer. I Silkeborg kan de se frem til at få et af Danmarks højeste huse til byen. Papirtårnet bliver navnet på bygningen, der bliver 70 meter høj, og der skal nogle af byens dyreste lejligheder ligge.

Læs også Letbane vil larme om natten: Sporarbejde og spuling af skinner forude

Lejlighederne skal sælges af Danbolig, og de mener ikke, det bliver en svær opgave.

- Det er et unikt byggeri i forhold til Silkeborg, fordi det er et ret stort projekt. Det er nogle rigtig eksklusive lejligheder og eksklusive fællesarealer, der kommer i det her byggeri, og det er et niveau, som vi aldrig før har set i Silkeborg, siger Simon Freund Jensen, der er indehaver af Danbolig i Silkeborg, til TV2 ØSTJYLLAND.

Mange af dem, der har købt lejlighed i Papirtårnet, gør det, fordi de gerne vil bo i et højhus. Man kommer lidt væk fra støjgenerne. Og så får man selvfølgelig panoramaudsigten. Simon Freund Jensen, Indehaver af Danbolig i Silkeborg

23 etager med fællesarealer, parkeringskælder til 130 biler, trappeopgange, elevator og entreer bliver alt sammen af det, som ejendomsmægleren kalder internationalt snit og højt klasse.

Og det er ting, man betaler for. En lejlighed på 21. etage blev solgt til knap 60.000 kroner per kvadratmeter, og det betyder, at det er noget nær den dyreste kvadratmeterpris i Silkeborgs historie.

Simon Freund Jensen er indehaver af Danbolig i Silkeborg, der skal afsætte lejlighederne.

- Det er en kvadratmeterpris, der ligner Aarhuspriserne. Vi er stolte af at kunne trække høje kvadratmeterpriser, for det betyder, at troen er på markedet i Silkeborg. Byen har altid haft et godt ry, siger Simon Freund Jensen.

Midaldrende er glade for højder

Ejendomsmægleren fortæller, at den typiske køber er ældre end 40 år, og det er ifølge ejendomsmægleren ikke kun fordi, at de fleste skal bruge nogle år til at spare op til de noget dyre lejligheder.

Lige nu er det byggerod, men inden længe bliver det til et af Silkeborgs dyreste højhuse at bo i.

- Man kommer ind i en alder, hvor børnene har deres egne interesser, og man får lidt mere tid for sig selv. Så finder man ud af, at der er nogle ting, man gerne vil. Rejse, gå mere op i kultur, begynde at dyrke noget sport, og så vil man gerne bo i en centralt beliggende lejlighed, hvor man har alle byens tilbud lige uden for døren, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Bygningen bliver Silkeborgs højeste, men ifølge Simon Freund Jensen kommer vi måske til at se meget mere til de nye højder.

- Mange af dem, der har købt lejlighed i Papirtårnet, gør det, fordi de gerne vil bo i et højhus. Man kommer lidt væk fra støjgenerne. Og så får man selvfølgelig panoramaudsigten. Jeg tror, vi kommer til at se flere lignende projekter i byen i fremtiden, siger han.

Læs også Halloween-kælder fik mor Hanne til at ryste i bukserne

Der bliver varierende priser op gennem tårnet, og lejlighedernes størrelser er også forskellige. Bygningen opføres af Aberdeen Standard Investments og forventes at åbne for indflytning medio 2020.