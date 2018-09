Rekord: Smukfest fik 10.000 ønsker på 14 timer

Ed Sheeran, Lucas Graham, Depeche Mode, Volbeat, Carpark North, AC/DC, Robbie Williams, The Weeknd, Calvin Harris, David Guetta...

Og sådan blev den ved. Tråden på facebook, hvor folk kunne skrive deres ønsker til Smukfest nummer 40.

Opslaget blev smidt på det sociale medie torsdag klokken 17.15. Klokken 7 fredag morgen måtte bookingafdelingen hos Smukfest lukke tråden igen. På det tidspunkt havde Smukfest modtaget 10.000 musikønsker.

De har en klar forventning om, at vi leverer et ordentlig program, og det vil de gerne være med til at byde ind på. Poul Martin Bonde, Talsmand for Smukfest

- Jeg er ret sikker på, det er er rekord. Vi har et rigtig god samspil med vores publikum på sociale medier, og der er en stor tradition for, at folk byder ind, og at folk interesserer sig meget for festivalen, siger Poul Martin Bonde, der er talsmand for Smukfest, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvor meget lytter I rent faktisk til de ønsker, I får fra publikum?

- Vi lytter rigtig meget til publikum, og det har vi altid gjort. Det er ikke altid, det kan lade sig gøre at få fat i visse kunstnere, og det kan der være alle mulige grunde til, men ønskerne fra publikum er en god guidance til vores bookingafdeling, siger Poul Martin Bonde til TV2 ØSTJYLLAND.

De musikalske ønsker til festivalen er ikke det eneste, der går hurtigt, når det gælder festivalen i Skanderborg. Sidste år havde Smukfest udsolgt af partout-billetter på halvanden time.

- Vores gæster køber billetten uden nødvendigvis at vide, hvad der kommer til at ske. De har en klar forventning om, at vi leverer et ordentlig program, og det vil de gerne være med til at byde ind på. Man kan sige, at vi har en slags kontrakt med publikum, siger Poul Martin Bonde til TV2 ØSTJYLLAND.

40, men ikke fed og færdig

Smukfest fylder 40 år i 2019. 'Alle festivaler i bøgeskoven er særlige, men denne tegner allerede nu til at toppe dem alle', skriver Smukfest på festivalens facebookside.

- Vi er gået i tænkeboks og snakker med både interne og eksterne samarbejdspartnere. Vi satser både på, at der vil være noget særligt på selve festivalen, men også op til festivalen. Vi er fuld gang med en fantastisk udgave af Smukfest, og det er det, vi arbejder på hver dag, siger Poul Martin Bonde.

Poul Martin Bonde har tidligere været producer, manager, anmelder og meget andet i musikbranchen. I dag er han talsmand for Danmarks Smukkeste Festival.

Han vil ikke løfte sløret for, hvilke navne der er gået igen, når det gælder ønskerne fra publikum.

Den første udgave af Smukfest løb af stablen i 1979, og selvom det næste år er 40 år siden, er flere af de folk, der var med til at arrangere den udgave, stadigvæk med som frivillige.

- Hvis man kigger tilbage, så startede festivalen som et lille arrangementet. Der kom omkring 600 mennesker. Dem, der stod bag festivalen, var lokale, der syntes, at der skete for lidt i Skanderborg. Jeg har svært ved at forestille mig, at de troede, at festivalen skulle eksistere 40 år senere, siger Poul Martin Bonde til TV2 ØSTJYLLAND.

Poul Martin Bonde har i mange år været knyttet til Skanderborg Festivalklub, der står bag Smukfest. Efter 10 år i bestyrelsen, blev han i januar 2017 valgt som formand.

- Jeg er virkelig stolt af at være en del af det fællesskab. Det kan noget helt specielt.