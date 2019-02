Hvis man som medarbejder kommer i konflikt med sin arbejdsgiver, er det en god ide at være medlem af en fagforening. Sidste år kom HK Østjylland 1275 medlemmer til undsætning i diverse konflikter mellem medarbejdere og virksomheder.

Samlet fik medlemmerne 71,5 millioner kroner i erstatning.

- Jeg er glad for, at vi har en professionel fagforening med dygtige medarbejdere, der kan hjælpe medlemmerne, når de kommer i uføre, siger formand i HK Privat Østjylland, Søren Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvis jeg ikke havde haft HK, tror jeg, jeg ville jeg have mistet en masse penge Kirsten Andersen, tidligere konkursramt medarbejder

Det flotte resultat vækker dog også bekymringer.

- Men det kan også bekymre mig, at der i 2018, som var et godt år for det private arbejdsmarked, var så mange konflikter mellem medarbejdere og virksomheder, siger formand i HK Privat Østjylland, Søren Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Kirsten Andersen er tidligere konkursramt medarbejder i møbelvirksomheden Tvilum, der fik hjælp af HK Østjylland sidste år.

Uigennemskueligt uden HK

Kirsten Andersen fik sidste år hjælp af fagforeningen, da hendes arbejdsplads Tvilum-Scanbirk gik konkurs. Samme dag som konkursmeldingen, tog hun kontakt til HK Østjylland.

- Hvis jeg ikke havde haft HK, tror jeg, jeg ville jeg have mistet en masse penge, fortæller hun.

Hos HK Østjylland hjalp de Kirsten og de andre medarbejdere med både det administrative og juridiske arbejde. Firmaet er i dag stablet på benene igen, og langt de fleste er blevet genansat.

- Dem der er blevet fyret, kan vi hjælpe med at finde andet arbejde eller med opkvalificering, fortæller Søren Sørensen om den konkrete sag.

De private arbejdsgivere kan stille mere realistiske krav til deres medarbejdere og sørge for et godt arbejdsmiljø Søren Sørensen, formand, HK Privat Østjylland

Under hele forløbet har Kirsten Andersen følt sig trygt behandlet af fagforeningen.

- Jeg har været i trygge hænder. De har været hurtige, og de fortalte om det undervejs, fortæller hun.

"Vi har haft erstatningssager i helt op til 5,5 millioner kroner i en arbejdsskadesag," fortæller HK Privat Østjyllands formand, Søren Sørensen

Forebygning og realistiske krav

Ifølge Søren Sørensen fra HK Privat Østjylland er nul konflikter og glade medarbejdere det optimale i en ideel verden. Det er der flere ting, der kan hjælpe med til.

- De private arbejdsgivere kan stille mere realistiske krav til deres medarbejdere og sørge for et godt arbejdsmiljø, siger han.

Han peger samtidig på, at en del af medlemmerne er blevet usagligt opsagt på grund af deres alder, og i den forbindelse mener han også, at virksomhederne bør udarbejde politik på senior-området.

Hos HK Østjylland forsøger man også at forebygge konflikterne for at undgå endnu et rekordår.

- Vi laver så meget oplysning, vi kan. For eksempel vores 'Stress, nej tak'-kampagne hvor vi forsøger at oplyse medlemmer og virksomheder, om hvordan man kan undgå langtidssygemeldinger, fortæller Søren Sørensen.

Brug for fagforeninger

For HK Østjylland er rekordåret sidste år også et tegn på, at der fortsat er brug for fagforeningerne.

- Det viser, at der stadig er et behov for fagforeninger, og at det er vigtigt at være medlem af en god fagforening, mener Søren Sørensen.

Efter at HK Østjylland hjalp Kirsten Andersen, er hun blevet genansat i Tvilum, hvor hun også er blevet tillidsrepræsentant. Hun fortsætter også med at være medlem af HK Østjylland.

- Det kan godt være, at der er nogle ting, man selv kan klare, men der er mange ting, der ligger bagved, som man ikke selv ser, fortæller Kirsten Andersen.