Rekord i brevstemmer: - Folk vil stemme, når det passer dem

De fleste af os skal til stemmeurnerne på søndag den 26. maj og sætte et kryds til Europaparlamentsvalget.

Men mange har allerede nu sat deres kryds, og dermed valgt at brevstemme i stedet for at bruge søndagen i demokratiets tegn.

Læs også Livø, kors og englevinger - her er politikernes tatoveringer

I Aarhus Kommune er der blev sat rekord i antallet af brevstemmer til Europaparlamentsvalget allerede seks dage før valget. Den seneste oversigt fra kommunen viser, at der seks dage før valget er 9.596, der har sat deres kryds.

Dem der i forvejen ville have stemt, gør det bare på et tidspunkt, der passer dem bedre. Rune Stubager, valgforsker, Aarhus Universitet

På samme tidspunkt ved sidste Europaparlamentsvalg var der kun 3.085, der havde stemt.

- Vi har haft virkelig travlt, og vi er blevet nødt til at justere antallet af medarbejdere op og sætte flere stemmerum op, siger Lene Hartig Danielsen, der er der er chef ved Borgerservice i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Politikere kæmper om personlige stemmer: - Det gør en forskel

Muligheden for at brevstemme til Europaparlamentsvalget blev åbnet den 15. april, men det er især i disse dage Aarhus Kommune har modtaget masser af brevstemmer. Det er både sket på de lokale biblioteker i kommunen, men der har været allermest aktivitet i Aarhus på Dokk1.

02:29 VIDEO: Når vi den 26. maj og 5. juni skal til stemmeurnerne for at sætte et kryds, ligger der mange frivillige kræfter bag. Én af dem er Josefine Bruun. Luk video

Ikke et tegn på stigende valgdeltagelse

Ved de seneste valg er der flere og flere, der har valgt at brevstemme frem for at møde op ved stemmeurnerne på selve valgdagen.

Det fortæller valgforsker ved Aarhus Universitet, Rune Stubager. Han mener derfor ikke, at det stigende antal af stemmer på nuværende tidspunkt, er et tegn på, at der flere, der stemmer ved Europaparlamentsvalget 2019.

Læs også Efterlyste næsten 300 frivillige - et døgn senere mangler kun 30

- Jeg tror ikke, vi vil se en stigende andel ved valgdeltagelsen. Måske snarer tværtimod, fordi Europaparlamentsvalget drukner i folketingsvalgkampen. Dem der i forvejen ville have stemt, gør det bare på et tidspunkt, der passer dem bedre, siger Rune Stubager til TV2 ØSTJYLLAND.

En mulig årsag kunne også være, at flere vælger at stemme til Europaparlamentsvalget og Folketingsvalget på samme tid, men det afviser både Rune Stubager og Lene Hartig Danielsen.

- På nuværende tidspunkt har vi modtaget færre brevstemmer til Folketingsvalget. Når vælgerne har brevstemt til EPvalget, har vi mindet dem om, at de også kan stemme til FT-valget, og her siger de fleste, at de endnu ikke har besluttet, hvem de vil stemme på, og derfor venter de, siger Lene Hartig Danielsen, chef ved Borgerservice, Aarhus Kommune.

I morgen, torsdag, klokken 18:00 lukker muligheden ned for at brevstemme.