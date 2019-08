Regnskyl afbryder koncert på Smukfest

Torsdag har regnen silet ned over bøgeskoven på årets Smukfest. Så meget, at den danske reggaepop-duo Laid Back måtte afbryde sin koncert før tid på festivalens Stjernescene.

Laid Back på Smukfest. De står blandt andet bag hittet Sunshine Reggae. Foto: Helle Arensbak - Ritzau Scanpix

Det voldsomme regnvejr er sent på eftermiddagen stoppet, men Smukfests talsmand, Poul Martin Bonde, fortæller, at festivalen er klar, hvis regnen vender tilbage.

- Jeg kan love, at vi arbejder på det. Vi arbejder eksempelvis på at lægge sand, skærver og flis derude. Der er masser af det på lageret, så vi er klar til at rykke ind.

Billedet her er fra Smukfest i dag torsdag, hvor store mængder regn skyllede ned over festivalen. Foto: Sofus Hansen

Slamsugere og sneplov hjælper

- Vi har slamsugere, og i flere år har vi også haft en sneplov, som er god til at skrabe mudder af med. Forhåbentlig skal vi ikke have den i brug i år, siger Poul Martin Bonde.

DMI melder om risiko for skybrud og tordenbyger frem til klokken 20 og mulighed for regn senere hen på aftenen.

- Nu får vi at se, om der kommer mere regn. Vi rykker jo på det, der sker, som det udvikler sig. Vi håber, at alle scenerne spiller til tiden, og ellers må vi jo bare tage bestik af det hen ad vejen, siger han.