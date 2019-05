Region Midtjylland udskyder besparelser på AUH

Sparekravet til Aarhus Universitetshospital i 2019 bliver nu mere end halveret. Det oplyser Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Hospitalet skulle have sparet 325 millioner kroner, men med den nye beslutning skal Aarhus Universitetshospital nu spare 150 millioner kroner i 2019.

- Vi ønsker fortsat at have et stærkt universitetshospital i Aarhus med et godt arbejdsmiljø. Derfor letter vi sparekravet betragteligt, siger formand for Region Midtjylland Anders Kühnau (S) I en pressemeddelelse.

Hvis Aarhus Universitetshospital skal komme i økonomisk balance, skal der spares 425 millioner kroner årligt. Men i stedet for at spare det hele på én gang, ønsker regionsrådet at udsætte dele af besparelsen, så den indfases over fire år.

