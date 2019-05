Politiker om millionbesparelser: - Hospitalet skal have en afdragsordning

I disse dage forsøger ledelsen på Aarhus Universitetshospital i Skejby at få et vanskeligt regnestykke til at gå op. De skal nemlig spare 325 millioner kroner.

I dag, mandag, har afdelingerne på sygehuset hver især afleveret deres bud på, hvor pengene kan findes, og selvom politikerne i regionen først bliver præsenteret for detaljerne i spareplanen den 22. maj, foreslår Christian Møller-Nielsen allerede nu, at man i stedet laver en afdragsordning, så det ikke kommer til at gå ud over patienterne.

- Besparelserne er så omfattende i 2019, at det i praksis ikke er muligt at gennemføre den besparelse, så fremfor at have den uro og de frustrationer på hospitalsenheden, så bør vi i regionsrådet at lave en økonomisk handlingsplan – måske med en afdragsordning over ti år, siger Christian MøllerNielsen (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

Christian Møller-Nielsens forslag lyder således, fordi han frygter, at det vil få alvorlige konsekvenser, hvis besparelserne laves på en gang.

Vi er ganske enkelt nødt til at lave en redningsplan, og det haster. Christian Møller Nielsen (V), medlem af Regionsrådet

Blandt andet fordi en besparelse i denne størrelsesordning vil betyde, at flere stillinger skal nedlægges, og det mener Christian Møller Nielsen, vil gøre det svært for hospitalet at leve op til de specialiserede funktioner, de har i dag.

- Vi er ganske enkelt nødt til at lave en redningsplan, og det haster, fordi for hver uge der går, stiger frustrationerne internt på Aarhus Universitetshospital, og de eneste der kan løse den udfordring på kort sigt, det er regionsrådet, siger Christian Møller Nielsen.

02:12 VIDEO: Regionrådsmedlem Christian Møller-Nielsen (V) mener, at den bedste løsning for Aarhus Universitetshospitals millionbesparelser er at lave en afdragsordning. Luk video

Formand: - Det er en nødløsning

Formanden for Hospitalsudvalget i Regionsrådet, Henrik Gottlieb (S), er dog slet ikke enig med Christian Møller-Nielsen i, at en afdragsordning er den rette løsning.

- Det løser jo ikke problemet for næste år og frem. Det vil kun være en nødløsning for i år. Og de skal jo tilbagebetale dem, så det ændrer jo ikke meget ved deres økonomi og de besparelser, der skal ske på sigt, siger Henrik Gottlieb til TV2 ØSTJYLLAND.

01:55 Rikke-Marie Martinez lider af en helt særlig type hepatitis, som kun 1.000 personer i hele Danmark lider af. Derfor frygter hun, at ekspertise går tabt, når Aarhus Universitetshospital skal spare 325 millioner kroner. Luk video

Henrik Gottlieb mener derimod, at det er en helt anden løsning, der skal til for at løse det store problem, som Aarhus Universitetshospital lige nu står i.

- Efter min mening skal vi arbejde på at få nogle ekstraordinære midler fra staten, og det må være klart for alle, at det her er rigtig slemt – både for personale og patienter, siger Henrik Gottlieb.

Han understreger dog også, at de lige nu må vente med at tage en beslutning om, hvad der skal ske, før de får den endelige spareplan præsenteret af hospitalet.

Det gør de den 22. maj, og herefter forventer regionsrådet at regionen kan træffe en beslutning sidst i juni måned.