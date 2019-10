Regioner foreslår erstatning til naboer til grusgrave

Har du et hus, som der bliver bygget en vindmølle i nærheden af, så får du kompensation. Er det i stedet en grusgrav, som bliver etableret nær din grund, så er det bare ærgerligt. Værditabet af huset er helt og holdent dit eget problem.

Det er ikke rimeligt, mener Danske Regioner, som nu ifølge Jyllands-Posten har skrevet et brev til miljøministeren, hvor de foreslår, at man indfører en ordning, så naboer til grusgrave fremover bliver kompenseret for deres værditab.

Der er nemlig foreslået at lave 80 nye grusgrave alene i Region Midtjylland, fordi mange af de nuværende er ved at være tømt for sand og grus. De kommende år ventes behovet for sand at stige en hel del. Derfor foreslår regionerne en kompensation, der skal minde om den, som naboer til vindmøller i dag kan få.

Ægteparret fra Hjøllund købte huset for 1.7 millioner kroner for 12 år siden og har endnu ikke betalt det af. Foto: Richard Gaarn Svendsen, TV MIDTVEST

Omringet af grusgrav

For det kan være stærkt anstrengede at bo lige op af en grusgrav. Og tæt på umuligt efterfølgende at få solgt sin bolig. Det kan parret Uffe Bentzen og Karin Holm, som bor i Hjøllund i Silkeborg Kommune, skrive under på.

Efter fem års strid er det for få dage siden lykkedes dem at få solgt deres hus til ejeren af den grusgrav, som i sommer betød, at parret ikke kunne være i haven uden af få glas med drikkevarer fyldt med støv.

Læs også Fik pludselig grusgrav som nabo: Støjer 11 timer i døgnet

Ægteparret følte sig i årevis stavnsbundne, fordi deres hjem langsomt men sikkert er blevet omringet af en grusgrav. Ingen ville købe huset og samtidig gav loven ikke mulighed for, at Region Midtjylland kan give dem erstatning.

I forgrunden ses Uffe Bentzen og Karin Holms hus. På den anden side af marken æder grusgraven mere og mere land. Arkivfoto Foto: Richard Gaarn Svendsen, TV MIDTVEST

Kompensation ønsket

Det har også tidligere fået Region Midtjylland og Danske Regioner til at pege på det paradoksale i, at man kan få erstatning, hvis man bor ved siden af en vindmølle - men altså ikke hvis man er nabo til en grusgrav.

Og nu er regionerne altså gået sammen om et brev til miljøministeren, hvor de formulerer deres ønske om kompensation.

Læs også Uffe og Karin er omringet af grusgrav - men der er ingen hjælp fra ministeren

- Det handler om at tilgodese folk, der bliver berørt og oplever et værditab siger Heino Knudsen (S), der er formand for miljøudvalget i Danske Regioner og formand for Region Sjælland, til Jyllands-Posten

- Vi kan se, at det er en god forretning for en hel del private aktører at indvinde råstoffer. Derfor bør der være basis for, at man lægger det ind i de aftaler, der indgås.

02:29 Video: Omringet af grusgrav. Ægteparret købte deres hus for 1,7 millioner kroner for 12 år siden. I dag er det omringet af grusgrav. Videoen er fra foråret 2019. Luk video

Flere grusgrave på vej

I fremtiden kan det komme til at gå flere mennesker, som det er gået Uffe og Karin fra Hjøllund: Deres huse kan tabe værdi, fordi en grusgrav rykker tættere på.

For regionerne er nemlig i gang med at udpege nye områder til grusgrave. Bare i Midtjylland arbejder man med 80 nye forslag.

Læs også Naboer kæmper stædigt mod grusgrav

Når der peges på nye arealer, medfører det protester fra naboer, lyder det fra regionen.

Dansk Byggeri positiv

Dansk Byggeri repræsenterer ejerne af grusgravene og de entreprenører, der har hårdt brug for sand og grus til byggeri af boliger, veje og jernbaner.

Hos organisationen mener man, at en kompensation kan være en god idé.

- Grusgravene rykker tættere og tættere på bebyggede områder, samtidig med at adgangen til at udnytte grusgravene er presset af både fredninger og naboprotester. Og det er ikke nogen urimelig tanke at tale om en kompensation, siger erhvervspolitisk direktør Torben Liborius fra Dansk Byggeri til Jyllands-Posten.

Læs også Åben grusgrav: - Det er ikke lige et sted, man plejer at komme

Han er heller ikke afvisende over for idéen om, at det er ejerne og brugerne af grusgravene, der skal betale kompensationen.

Miljøminister Lea Wermelin (S) har ikke ønsket at kommentere regionernes forslag over for Jyllands-Posten.