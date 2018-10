Region vil omvende 18-årige Patrick - og hans sjæl er til salg

- Hvis de stiger til 100 kroner eller derover, så vil jeg nok desværre blive nødt til at stoppe.

Ordene kommer fra 18-årige Patrick Holden Højberg, og 'de' er cigaretter. Helt præcist 20 af dem i en pakke.

Konsekvenserne ved at mange danskere ryger koster samfundet en formue hvert år, og nu skal rygerne komme på bedre tanker ved at blive presset på pengepungen.

Det mener i hvert fald sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland.

Højere priser - færre rygere

Udvalget foreslår at hæve prisen på en pakke cigaretter til 100 kroner, så de koster det samme som i Norge og England. 100 kroner er over en fordobling af den nuværende pris herhjemme.

- Der er en tendens til at forbruget falder, når prisen er højere. Vi har en klar interesse i at færre begynder at ryge, siger næstformand i udvalget Ib Lauritsen (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

18-årige Patrick Holden Højberg er til daglig studerende på Silkeborg Amts Gymnasium. Han er på SU og tjener derudover 500-600 kroner om måneden ved et lille bijob.

Livet som studerende giver ikke mange penge til at ryge for.

Effektivt formynderi

Patrick har røget i et par år og får dagligt røg fra 10 cigaretter ned i lungerne.

De fleste af dem, Patrick hænger ud med, ryger, og han har det selv godt med at ryge.

- Mange har det dårligt med det, fordi det er sundhedsskadeligt og dyrt, men jeg køber de billigste, så det er ikke så dyrt igen. Men hvis priserne stiger, vil det gå hårdt ud over et i forvejen stramt budget, siger Patrick Holden Højberg til TV2 ØSTJYLLAND.

Patrick bryder sig egentlig ikke om, at prisen på cigaretter måske stiger endnu engang.

- Det er lidt at gå ind og pille ved, hvad folk godt kan lide. Så kan man lige så godt gøre alkohol meget dyrere. Det er også en form for rus, ligesom cigaretter giver, og det er også dyrt og sundhedsskadeligt. Det er lidt det samme, synes jeg, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Fokusområde numero uno

Når det er sagt, må han formentlig bøje sig i rygerstøvet, hvis forslaget fra Region Midtjylland bliver til virkelighed.

- Det vil betyde, at jeg skal til at trappe ned. Jeg er på SU og har ikke et fast job, så det vil betyde rigtig meget for mine omkostninger. Jeg vil ikke have råd til det i længden, siger Patrick Holden Højberg til TV2 ØSTJYLLAND.

Kampen for at få færre rygere har været et prioriteret emne i flere år i sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland.

- Det er vores fokusområde nummer ét. Og specielt at færre unge mennesker begynder at ryge – og dem har vi ikke fat i, siger Ib Lauritsen.

Kræftens bekæmpelse: - Det er et stærkt signal

Hos Kræftens Bekæmpelse mener man, at det vil få betydning, hvis priserne bliver hævet på cigaretter.

- Vi deler den samme ambition om, at priserne skal op på det norske niveau – 90-100 kroner, fortæller Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef for Kræftens Bekæmpelse.

Foreningen synes, at det er vigtigt at Sundhedskoordinationsudvalget prøver at påvirke politikerne.

- Vi synes i Kræftens Bekæmpelse, at det er et stærkt signal, de sender til Christiansborg, siger Mette Lolk Hanak.

