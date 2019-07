Region Midtjylland vil ikke tilbyde nye kræfttjek trods henstilling

Region Midtjylland agter ikke at tilbyde kvinder i bestemt gruppe nye brystundersøgelser trods henstilling.

Det skriver Jyllands-Posten.

Det er ikke alene kvinder, som er arveligt disponeret for brystkræft, og yngre brystopererede kvinder, som har fået mangelfulde brystkræftundersøgelser i Region Midtjylland.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at kvinder med specifikke smerter i brysterne også kan være mangelfuldt undersøgt i strid med nationale retningslinjer.

Region Midtjylland nægter at følge henstilling

Derfor henstiller styrelsen, at regionen genindkalder kvinder i denne gruppe, hvis de inden for de seneste to år er blevet undersøgt kun med mammografi.

Styrelsen mener, at de ifølge reglerne burde have været undersøgt med klinisk mammografi. Det er en tredobbelt undersøgelse, som består af en røntgenundersøgelse, en ultralydsundersøgelse og en fysisk undersøgelse.

Men Region Midtjylland nægter at følge henstillingen. Dermed er regionen det eneste sted i landet, hvor man ikke vil give den omtalte gruppe kvinder en klinisk mammografi.

Regionen mener, at det er tilstrækkeligt at undersøge kvinderne alene med røntgen, selv om man lettere overser kræftknuder med den type undersøgelse end ved en tredobbelt undersøgelse.

Retningslinjer har ikke været entydige

Styrelsen for Patientsikkerheds henstilling hviler på en vurdering fra landets førende mammaradiolog.

To andre regioner - Region Sjælland og Region Syddanmark - har fulgt en identisk henstilling i relation til den samme gruppe kvinder.

Region Hovedstaden og Region Nordjylland har fulgt retningslinjerne og givet den samme gruppe kvinder en klinisk mammografi, fremhæver styrelsen ifølge Jyllands-Posten.

Region Midtjylland udtrykker forundring over henstillingerne fra patienttilsynet.

Regionen henviser til, at retningslinjerne ikke har været entydige, og at de nye opdaterede retningslinjer fra den 18. juni i år fastslår, at den omtalte gruppe kvinder alene skal have en almindelig mammografi.

Primært derfor vil regionen ikke følge henstillingen og tilbyde kvinderne en klinisk mammografi.

Presset på kapacitet

Den 23. maj 2019 udtalte lægefaglig direktør for Aarhus Universitetshospital, Claus Thomsen, til TV2 ØSTJYLLAND:

- Der er sket det, at man i perioder har været meget presset på kapaciteten, og så har man valgt at prioritere, at kvinder, hvor der været mistanke om kræft, kom til først og fik lavet en klinisk mammografi.

Kvinder i kontrolforløb fik lavet en hospitalsmammografi i stedet.

I 2017 fik 275 kvinder i kontrolforløb en hospitalsmammografi i stedet for en klinisk mammografi på AUH. De er alle efterfølgende blevet tilbudt en klinisk mammografi, oplyser Claus Thomsen.

Ifølge den lægefaglige direktør har AUH siden foråret 2017 fulgt de nationale retningslinjer.

Risikerer ny diagnose

Det er dybt kritisabelt udtalte Lillian Gryesten Jensen, der er lokalnæstformand i Kræftens Bekæmpelse, Aarhus til TV2 ØSTJYLLAND den 23. maj 2019.

- Det er meget uheldigt for dem, der ikke har fået de undersøgelser, de har brug for og krav på ifølge de nationale retningslinjer. Retningslinjerne er lavet af en grund, så de skal selvfølgelig følges. siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

- Der er risiko for, at screeningen har givet kvinderne en falsk tryghed. De skulle have haft en bedre undersøgelse, så nu er der behov for, at de bliver indkaldt igen. Det er klart, det vil gøre dem unødigt nervøse, og nogle vil nok risikere, at de får en diagnose, som de skulle have haft noget før.

