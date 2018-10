Region Midtjylland: - Vi lægger ikke ansvaret over på patienterne

Patienter skal fremover tage deres medicin med, når de bliver indlagt på et hospital i Region Midtjylland.

- Jeg synes, at det ville være en stor fordel. Så ved du, at det du får, det er det rigtige, og det er doseret rigtigt. Man får måske også en forklaring på, hvad det forskellige bruges på, fortæller Birgitte Jørgensen, som er kræftpatient på Aarhus Universitetshospital.

Undgå fejlmedicinering

Region Midtjylland mener ikke, at det er at lægge ansvaret over på patienterne.

Det er ikke at lægge ansvaret over på patienterne. Det er et spørgsmål, om at patienterne kan få en gennemgang af det og rådgivning. Henrik Gottlieb Hansen (S), formand af hospitalsudvalget, Region Midtjylland

- Det er ikke at lægge ansvaret over på patienterne. Det er et spørgsmål om, at patienterne kan få en gennemgang af det og rådgivning. Vi ved fra erfaring, at borgerne gerne vil inddrages i deres egen behandling, fortæller Henrik Gottlieb Hansen (S), formand af hospitalsudvalget i Region Midtjylland.

01:51 VIDEO: Henrik Gottlieb er sikker på, at det vil give gode resultater, når patienter skal medbringe deres medicin ved indlæggelser på hospitaler i Region Midtjylland. Luk video

Forslaget er til for at undgå fejlmedicinering. Henrik Gottlieb Hansen tror på, at det vil give gode resultater.

- Vi får de resultater ud af det, at man får den rigtig mængde af medicin og på de rigtige tidspunkter.

Birgitte Jørgensen ser det ikke som et problem, at hun skal medbringe sin medicin.

- Det er for min egen skyld, at jeg skal tage det med. Så det er faktisk vigtigt for mig, at jeg husker at få det taget.

Der kan være undtagelser

Forslaget bliver bakket op fra flere sider.

- Jo mere præcist vi ved, hvad patienten tager af medicin, jo bedre er det at justere patientens medicin under indlæggelsen, siger lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital, Jørgen Schøler Kristensen.

Jo mere præcist vi ved, hvad patienten tager af medicin, jo bedre er det at justere patientens medicin under indlæggelsen. Jørgen Schøler Kristensen, lægefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital

Der kan opstå situationer, hvor patienten skal akut ind og ikke kan tænke på at skulle medbringe medicin.

- Der er selvfølgelig situationer, hvor det ikke er muligt, så må man se efterfølgende, om det er muligt, at pårørende kan bringe medicinen, fortæller Henrik Gottlieb Hansen (S).

Læs også Samtalegrupper på skoler er en succes: - Jeg føler jeg kan sige alt