Region Midtjylland får egne ambulancer

Indtil nu har det været private virksomheder som eksempelvis Falck, der har kørt samtlige 66 ambulancer i Regionen. Men sidste år overtog regionen selv driften af fire lægebiler, og med de nye ambulancer håber Region Midtjylland på sigt at kunne konkurrere med de private aktører.

Birgit Christensen (S) er medlem af Hospitalsudvalget, og hun synes, det er en spændende opgave, regionen står overfor.

- Vi skal jo se, om vi kan få mest mulig ud af de penge, vi får fra vores regering. Det er jo en opgave, vi har. Lige i øjeblikket er det en svær opgave, ved vi. Så vi skal jo gøre det bedst mulige, vi kan, siger Birgit Christensen (S), der ud over sin plads i regionsrådet også er medlem af Hospitalsudvalget.

Det er en stor og spændende opgave og nu selv skulle drive og bemande ambulancer. Bo Niels Iversen, ledende overlæge for Region Midtjyllands akutlægebiler og regionale ambulancer

Hun understreger, at den enkelte borger ikke vil opleve nogen forskel.

- Der vil stadig være samme gode kvalitet fra alle udbydere, ellers er de ikke vores udbydere, siger Birgit Christensen (S).

Bo Niels Iversen forsikrer, at borgerne i Region Midtjylland får den samme gode service, som de gør nu.

Mulighed for at sætte sit præg

Bo Niels Iversen er er ledende overlæge for Region Midtjyllands akutlægebiler og regionale ambulancer. Han mener, det er en god mulighed for at sætte sit eget præg på ambulancerne.

- Det er en stor og spændende opgave nu selv at skulle drive og bemande ambulancer. Det er en rigtig fin chance for selv at være med til at bestemme, hvordan ambulancerne skal være indrettet. På den måde kan vi sørge for, at vores folk får de bedste arbejdsbetingelser, siger Bo Niels Iversen.

Han fortæller, det er en god mulighed for at få kendskab til, hvordan reddernes arbejdsmiljø er, hvad der kan forbedres, og hvad der fungerer godt.

- Vi kan være med til at videre- og efteruddanne redderne i en retning, som vi synes, kan forbedre behandlingen af patienterne, siger Bo Niels Iversen.

Det kommer ikke til at få betydning her 1. september, at vi overtager tre ambulancer. Bo Niels Iversen, ledende overlæge for region Midtjyllands akutlægebiler og regionale ambulancer.

Birgit Christensen (S) understreger også, at det er vigtigt at indsamle mest mulig erfaring:

- Vi synes, det er vigtigt, at der er tæt kontakt mellem de læger, der kører vores akutlægebiler, reddere, ambulanceførere og behandlerne.

Birgit Christensen (S) synes, det er vigtigt, at der er en tæt kontakt mellem de ansatte.

Ingen forskel for patienterne

Selvom nogle af ambulancerne fremover vil være drevet af Region Midtjylland selv i stedet for Falck, så vil patienterne ikke mærke forskel på ambulanceleverandørerne. Det understreger regionsrådsmedlem Birgit Christensen (S).

- Det kunne også være, det var en god idé, at vi fik lidt konkurrence på området, hvor vi i dag kun har et enkelt firma, som er vores leverandør til de 66 ambulance, vi i forvejen har, lyder det.

Birgit Christensen (S) mener, det er en god idé, at der kommer lidt konkurrence på området.

Overlæge Bo Niels Iversen er enig:

- Det kommer ikke til at få betydning her 1. september, at vi overtager tre ambulancer. For vi har samme antal ambulancer på gaden, og det er de samme dygtige reddere, der kører i alle ambulancerne.

Han tilføjer:

- Borgerne i region Midtjylland får den samme gode service, som de gør nu.

De nye ambulancer har første arbejdsdag 1. september.

Forbedring for patienter

Medlem af Hospitalsudvalget Birgit Christensen (S) fortæller, at den tid, der går indtil 2020, er en god mulighed for at blive klogere på området.

- Vi vil undersøge, hvad det er for nogle omkostninger, der ligger bag, som vi stadig ikke har fået øje på. Det er nogle af de ting, vi vil prøve at grave os ned i den tid, der går indtil 2020, siger Birgit Christensen (S).

Birgit Christensen (S) understreger, at det ikke er fordi, regionen er utilfreds med den nuværende udbyder.

- Vi skal bare gøre det så godt, som vi kan med de midler, vi har, siger Birgit Christensen (S).

De nye ambulancer har første arbejdsdag 1. september 2019.

