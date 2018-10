Regina i undertøj foran tusindvis af mennesker

Østjyske kvinder føler sig hæmmet af deres syn på dem selv

33% går ikke på stranden eller i svømmehallen

24% føler sig hæmmet ift. seksuelt samvær

21% går ikke i bad efter træning

19% fravælger fester og byture

16% føler kroppen hæmmer dem i at starte til idræt

13% føler at kroppen hæmmer dem ift. at indgå i et parforhold

KILDE: Epinion for TV2 ØSTJYLLAND

Sådan er den lavet: Et repræsentativt udsnit af østjyske kvinder mellem 16 og 30 år – i alt 528 – har deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsen er et statistisk øjebliksbillede af målgruppens stillingtagen.