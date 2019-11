Regeringen vil indføre id-krav til alle spiludbydere

For fremtiden skal man fremvise id, når man oddser i en kiosk eller et supermarked.

Sådan lyder det fra skatteminister Morten Bødskov (S), efter at Danske Spil har offentliggjort, at selskabet fra næste år indfører et spilkort, der indeholder ens id, som betingelse for at spille.

- Det er vigtigt for mig, at branchen selv tager ansvar for at løse problemerne, og det gør Danske Spil nu med kravet om spilkortet, siger Morten Bødskov og fortsætter:

- Næste skridt må så være at få det bredt ud til alle andre spiludbydere, der sælger væddemål i butikker, så vi virkelig kan komme ludomani, hvidvask, matchfixing og spil til mindreårige til livs, siger han i en skriftlig kommentar.

Morten Bødskov fortæller, at han i starten af næste år vil indkalde til forhandlinger i Folketinget om at brede spilkortet til alle spiludbydere i Danmark, der sælger spil i kiosk eller supermarkeder.

Vil undgå hvidvaskning og mindreårige

Spilkortet skal være med til at dæmme op for hvidvask og sikre, at unge under 18 år ikke spiller.

Danske Spil har endnu ikke løsningen med spilkortet på plads, men det vil både blive en fysisk og digital løsning - for eksempel via en app.

- Danske Spil er hele Danmarks spilleselskab, og vi vil ikke tolerere, at der kan være usikkerhed om, hvorvidt vores tilbud til danskerne om hyggelige og sjove væddemål kommer i hænderne på vores børn og unge eller misbruges til at vaske ulovlige penge hvide, siger Danske Spils administrerende direktør, Susanne Mørch Koch i en pressemeddelelse.

Danske Spils administrerende direktør vurderer, at tiltaget vil koste spilleselskabet et betydeligt trecifret millionbeløb i omsætning.

Spilkortet skal ikke fremvises, når man spiller Lotto eller andre lotterispil.

Der er en række andre spilselskaber end Danske Spil, som sælger spil i fysiske butikker. Det gælder blandt andet Cashpoint, Bet25 og Stanleybet.

Nemt for børn at bryde reglerne

Selvom det er ulovligt, kan børn uden problemer gå i kiosken og spille lommepengene op på sportskampe. Det viser en stikprøve hos 10 østjyske forhandlere, som TV2 ØSTJYLLAND lavede i september.

Ifølge loven er det forbudt at sælge den slags væddemål til personer under 18 år. Alligevel kunne TV2 ØSTJYLLANDs 15-årige muldvarp i otte ud af 10 tilfælde få lov at spille på fodboldkampe på tankstationer og i kiosker.

Jeg anerkender, at en 15-årig kan ligne en 18-årig, men der er ingen undskyldninger for ikke at spørge om ID. Michael Bay Jørsel, centerleder, Center for Ludomani.

Michael Bay Jørsel er centerleder hos den selvejende institution, Center for Ludomani. Han er ikke overrasket over, at mindreårige har så let adgang til spil, men kalder det 'dybt kritisabelt' og 'et lovbrud'.

- Det er børn, det handler om. Loven er klar på det område. Jeg anerkender, at en 15-årig kan ligne en 18-årig, men der er ingen undskyldninger for ikke at spørge om ID, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

15-årige Mikkel Hansen kunne som muldvarp for TV2 ØSTJYLLAND spille i otte ud af ti østjyske kiosker. Kun i to kiosker bad ekspedienten om at se ID-kort eller spurgte, hvor gammel han var.