Regeringen vil gøre det sværere at købe lattergas

Lattergaspatroner ligger og flyder rundt om i gaderne. Det gør de, fordi lattergassen i stigende grad bliver brugt som rusmidler blandt unge.

Patronerne indeholder 100 procent lattergas, og de bliver ofte brugt til noget så harmløst som flødeskumsdåser.

Læs også Populært rusmiddel flyder i gaderne

Socialdemokratiet har tidligere forsøgt at få ny lovgivning på området, da meget tyder på, at patronerne er for lette at tilgå for de unge.

- Vi diskuterer lige nu en regel om, at man skal være 18 år for at købe lattergaspatronerne. Det sender et signal om, at det i hvert fald ikke er sundt, fortæller Malte Larsen, som er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet samt medlem af Miljø- og Fødevareudvalget til TV2 ØSTJYLLAND.

01:58 VIDEO: Flere oplever, at der ligger lattergaspatroner rundt omkring i gaderne. Luk video

Næsten syv procent af unge mellem 12 og 25 år har erfaringer med lattergas som rusmiddel, viser en undersøgelse fra Socialstyrelsen.

For Malte Larsen og Socialdemokratiet, så skal der, ud over en aldersbegrænsning, også gøres noget ved tilgængeligheden af lattergas.

Indtil Folketinget åbner til oktober, kan vi se på at stykke en oplysningskampagne sammen. Malte Larsen, Socialdemokratiet

- Tilgængeligheden skal begrænses. Ikke med et forbud, for det vil ramme dem, der bruger patronerne til noget fornuftigt. Og så gør et forbud det ofte mere interessant for de unge, siger Malte Larsen.

Ifølge Giftlinjen så kan det have fatale konsekvenser at benytte sig af lattergas som rusmiddel.

- Lattergas kan give symptomer som nerveskader. De er blivende og kan blive permanente. Det er følelsesforstyrrelse i hænder og fødder og koncentrationsbesvær, så man risikerer at miste førligheden, siger Lotte Høgberg, der er toksikolog ved Giftlinjen til TV2 ØSTJYLLAND.

Fokus på oplysning

Fordi Folketinget netop nu holder sommerferie, så mener Malte Larsen, at der skal arbejdes på at oplyse befolkningen yderligere om lattergas, indtil ministrene kan tage en beslutning.

Læs også Unge misbruger lattergas i stor stil: - Det er vildt

- Næste skridt bliver at presse på over for de relevante ministre, men indtil Folketinget åbner til oktober, kan vi se på at stykke en oplysningskampagne sammen. Både til de unge om farligheden af stoffet, men også til salgsstederne, som jeg mener har et medansvar i forhold til at vurdere, hvem de sælger til, siger Malte Larsen.

I sidste uge kom det frem, at et flertal i Folketinget ønsker at gøre noget ved lovgivningen.

Både Socialdemokratiet, De Radikale, SF, Venstre, DF og Konservative er villige til at regulere salget.