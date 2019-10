Internet-udspil fra regeringen vil ramme mange østjyder

Regeringen vil ikke forlænge en pulje til omtrent 100 millioner kroner, der skal sikre hurtigere internetforbindelse i tyndt befolkede områder.

Det fremgår af regeringens udspil til finansloven for næste år papirer, som Ritzau har set. Dermed udløber puljen med udgangen af 2019.

Det kan blandt mange andre østjyder komme til at ramme IT-ingeniør Michael Bertelsen i Glesborg på Djursland. Inden bredbåndspuljenpuljen kunne han sidde og vente i tre timerarbejder, når han skulle downloade store filer.

I alt har 100 adresser i Syddjurs og Norddjurs kommuner fået cirka 6,9 millioner kroner i tilskud, hvilket svarer til i gennemsnit omkring 68.500 kroner pr. husstand.

Bredbåndspuljen er først og fremmest målrettet landdistrikter og tyndt befolkede områder, hvor teleselskaberne er tilbageholdende med at rulle hurtigt bredbånd ud på kommerciel basis.

02:08 I 2018 gik en gruppe borgere sammen for at få bedre internetforbindelse i området omkring Auning, Ryomgård og Nimtofte. I denne video kan du se, hvor dårlig internetforbindelsen er nogle steder på Djursland (indslag fra 13. december 2017). Luk video

Et stort tab

Hvis regeringen gør alvor af at sløjfe bredbåndspuljen, så kan det få store konsekvenser for udviklingen i landdistrikterne.

Det mener Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.

- Det vil være et stort tab. Vi kan se, at bredbåndspuljen har været afgørende for, at der er blevet etableret lynhurtig forbindelse i de områder, hvor der har været dårlig forbindelse tidligere, siger han.

- Det har både betydning for bosætningen og erhvervsudviklingen i de pågældende områder, tilføjer han.

Vil ramme Skanderborg

Der er samlet set over de tre år givet støtte til omkring 12.000 adresser i forskellige egne af Danmark.

Puljen for 2019 er på knap 100 millioner kroner og bliver uddelt i december.

De nye kriterier vil fjerne bredbåndspuljen stort set alle med byzoner i blandt andre Aarhus og Skanderborg.

Visse adresser i tyndt befolkede områder har dog fået ekstra vægt i fordelingskriterierne.